Les accusations portées contre la Trump Organization et le directeur financier Allen Weisselberg, expliquées

Les procureurs de l’État de New York ont ​​inculpé mercredi la Trump Organization et son directeur financier Allen Weisselberg pour fraude fiscale, les premières accusations portées dans le cadre de l’enquête du procureur du district de Manhattan Cy Vance sur l’entreprise de l’ancien président. L’acte d’accusation a été descellé jeudi.

Ce n’est pas seulement votre cas fiscal ordinaire. Les procureurs ont déclaré devant le tribunal que leur enquête était en cours et qu’ils essaieraient de porter un dossier encore plus large contre la société ou même l’ancien président lui-même (Trump n’a pas été inculpé).

Donc, pour le comprendre, il est utile d’y réfléchir à travers trois lentilles distinctes – les accusations elles-mêmes, ce qu’elles signifient pour l’enquête en cours plus large et les conséquences potentiellement massives pour la politique américaine.

Les accusations allèguent que Weisselberg et la Trump Organization n’ont pas correctement payé les impôts liés aux « avantages sociaux » d’une valeur de 1,7 million de dollars que Weisselberg a reçus dans le cadre de son salaire – notamment les locations d’appartements et de voitures pour Weisselberg et les frais de scolarité d’une école privée pour ses petits-enfants. Les charges spécifiques incluent également le complot et le vol qualifié, mais ceux-ci sont également liés à ces avantages sociaux. Weisselberg et la société ont plaidé non coupables.

Mais les rapports de ces derniers mois ont clairement indiqué que l’enquête de Vance se concentre sur plus que les avantages de l’entreprise. Il a également enquêté sur des questions au cœur des pratiques commerciales de la Trump Organization, examinant si la société surévaluait certaines propriétés pour obtenir des conditions de prêt favorables tout en les sous-évaluant pour payer moins d’impôts fonciers. Il a même obtenu les déclarations de revenus de Trump après une bataille qui s’est rendue devant la Cour suprême.

C’est cette enquête plus large qui peut être le véritable danger pour Trump – si Vance peut plaider en faveur, bien sûr. Et les procureurs tentent depuis des mois de « retourner » Weisselberg et de le transformer en témoin coopérant. Ils n’ont pas réussi à le faire, et c’est le contexte des accusations de jeudi.

Les enjeux ici sont bien plus élevés que dans n’importe quelle affaire de fraude fiscale ordinaire, car la possibilité que Trump se présente à nouveau à la présidence en 2024 se profile. Les accusations portées contre son entreprise et, potentiellement, les futures accusations portées contre lui constitueraient un obstacle à une future campagne. Les nombreux critiques de Trump le considèrent comme un danger pour le pays et sont convaincus qu’il est un contrevenant habituel, et espèrent donc qu’il sera «traduit en justice» d’une manière ou d’une autre – quels que soient les détails.

Trump et ses défenseurs, quant à eux, ont qualifié l’enquête de Vance de chasse aux sorcières à motivation politique (Vance est un démocrate, bien qu’il ait choisi de ne pas se représenter cette année). Et il y a en effet des questions quant à savoir si ces accusations seraient portées contre une entreprise autre que celle de Trump. Selon le New York Times, il est « très inhabituel » pour les procureurs « d’inculper une entreprise pour ne pas avoir payé les charges sociales sur les seuls avantages sociaux ». Là encore, les preuves ici semblent solides – elles incluent que la Trump Organization a conservé des feuilles de calcul internes pour suivre certaines des dépenses de Weisselberg.

Les charges, expliquées : Allen Weisselberg et les « avantages sociaux »

Allen Weisselberg est l’homme d’argent de longue date de Trump. Il a travaillé pour la famille Trump depuis le début des années 1970, d’abord en tant que comptable pour Fred, le père de Donald Trump, et a finalement accédé à son poste actuel de directeur financier de la Trump Organization. Lorsque Trump a pris la présidence, il a confié la gestion de cette entreprise à trois personnes – Donald Trump Jr., Eric Trump et Weisselberg.

« Il sait où sont enterrés tous les organismes financiers », a récemment tweeté le biographe de Trump, Tim O’Brien. En effet, l’avocat de Trump, Michael Cohen, a déclaré devant le Congrès en 2019 que Weisselberg avait travaillé avec lui pour organiser des paiements d’argent secret aux femmes alléguant des affaires avec Trump.

En tant que directeur financier de la Trump Organization, Weisselberg a reçu un salaire officiel. Mais il a également reçu divers avantages lucratifs en plus de cela – des « avantages sociaux ». Ceux-ci comprenaient :

Un bail d’appartement : La société de Trump a payé le bail et les factures de services publics pour un appartement dans l’Upper West Side de Manhattan qui, selon les procureurs, est la résidence principale de Weisselberg depuis 2005.

Location de voitures : La société de Trump a payé les baux de deux voitures Mercedes-Benz utilisées par Weisselberg et sa femme.

Cours en école privée : De 2012 à 2017, Trump ou une fiducie Trump a payé des centaines de milliers de dollars de frais de scolarité à une école publique de New York pour deux des petits-enfants de Weisselberg.

Bien que les avantages sociaux comme ceux-ci ne fassent pas techniquement partie du salaire d’un employé, ils ont une valeur monétaire et doivent être considérés comme un revenu imposable payé par l’employeur. (Certains types d’avantages sociaux, comme l’assurance maladie fournie par l’employeur, sont exclus de l’impôt, mais la plupart ne le sont pas.)

Les procureurs allèguent que la Trump Organization et Weisselberg ont participé à un stratagème visant à éviter de payer des impôts sur ces avantages. Ils soutiennent que la Trump Organization aurait dû payer des taxes sur les salaires et que Weisselberg – qui, selon eux, a également caché sa résidence à New York – a échappé à plus de 500 000 $ d’impôts fédéraux, plus de 100 000 $ d’impôts d’État et plus de 200 000 $ à New York. impôts.

Les charges retenues contre Weisselberg incluent également le « grand larcin », mais les procureurs entendent par là qu’il n’a pas payé un gros montant d’impôts.

Jusqu’à présent, la défense publique de Trump a été essentiellement que « tout le monde le fait ». Dans une déclaration précédente, Trump a déclaré qu’il faisait l’objet d’une enquête pour des pratiques qui sont “une pratique courante dans l’ensemble de la communauté des affaires américaine, et en aucun cas un crime”. Pourtant, négliger de payer des impôts sur des avantages sociaux comme ceux-ci semble être un acte criminel, même s’il est rarement appliqué de manière aussi agressive.

Cela fait partie d’une enquête plus large

Prises isolément, les charges fiscales liées aux avantages sociaux peuvent ne pas sembler particulièrement importantes. Mais ils feraient partie d’une enquête plus large sur l’organisation Trump menée par les procureurs.

Les enquêteurs – dirigés par le bureau du procureur du district de Manhattan, Cy Vance, mais également avec une certaine participation du bureau du procureur général de New York, Tish James – se seraient concentrés sur deux autres sujets.

1) Chut argent : Vance a initialement ouvert son enquête en 2019, et elle s’est initialement concentrée sur les paiements d’argent secret que Cohen avait arrangés. Cohen a plaidé coupable d’avoir violé la loi fédérale sur le financement des campagnes électorales avec ces paiements, mais Trump lui-même n’a pas été inculpé par les procureurs fédéraux. Vance a ensuite cherché à savoir si la loi de l’État avait été enfreinte. Il n’y a eu aucune nouvelle de cet aspect de l’enquête ces derniers temps, ce qui suggère qu’elle pourrait être en sommeil.

2) Pratiques d’évaluation immobilière : Au lieu de cela, ces derniers mois, des fuites ont suggéré que Vance se concentrait sur des questions proches du cœur des pratiques commerciales de la Trump Organization : comment elle valorisait l’immobilier. La théorie ici est que Trump a surévalué certaines propriétés lorsqu’il recherchait des prêts et des polices d’assurance, et a également sous-évalué ces actifs à des fins fiscales (il devait donc moins d’impôts fonciers). Cohen a allégué un tel comportement dans son témoignage au Congrès début 2019.

Les crimes ici, en théorie, seraient la fraude fiscale, la fraude bancaire ou la fraude à l’assurance. On pense généralement que c’est le cas que Vance essaie de faire dans sa tentative de renverser Weisselberg. On ne sait pas s’il aurait une affaire si Weisselberg refuse de retourner. Certains experts juridiques pensent qu’il serait difficile de prouver la connaissance de Trump des crimes financiers des entreprises sans le témoignage de Weisselberg.

Cela pourrait avoir d’énormes conséquences pour la politique américaine

La plus grande inconnue qui pèse sur tout cela est de savoir si Trump lui-même fera face à des accusations – et ce que cela pourrait signifier pour les élections de 2024.

La tentative de Trump de renverser la victoire de Joe Biden lors de la présidentielle de l’année dernière a confirmé les craintes de longue date de beaucoup qu’il soit une menace – un personnage particulièrement dangereux posant une menace autoritaire et mettant en péril le système américain d’élections libres et équitables.

Ainsi, la question de savoir si Trump se présentera à nouveau aux élections en 2024 est d’une importance majeure, et il a récemment laissé entendre qu’il le ferait.

Il est peu probable que les accusations actuelles aient un impact significatif sur la prise de décision de Trump en 2024. Mais d’autres charges, y compris des charges contre Trump lui-même, pourraient peser plus lourdement sur lui, et pourraient même théoriquement le conduire en prison, où il serait difficile d’organiser des rassemblements. (Bien qu’il puisse théoriquement suivre le modèle d’Eugene Debs et s’enfuir de prison.) Trump ne fait cependant encore l’objet d’aucune accusation et il n’est pas clair s’il le fera un jour.

Les libéraux qui n’aiment pas et craignent Trump, et les républicains qui n’aiment pas son influence et espèrent ramener leur parti à un semblant de normalité, espèrent sincèrement qu’il sera… retiré de l’équation d’une manière ou d’une autre. Qu’il choisira peut-être de ne pas se représenter pour ses propres raisons, peut-être que la santé interviendra, ou peut-être que des accusations criminelles interviendront.

De nombreux détracteurs de Trump sont tellement convaincus qu’il est un criminel si flagrant qu’il serait louable de le “faire” porter des accusations même mineures, ce qui revient à abattre Al Capone pour fraude fiscale. La nièce de l’ancien président, Mary Trump, a déclaré au New Yorker : “Il est extrêmement urgent que Vance poursuive Donald maintenant.”

Mais pour ce faire, ils auraient besoin d’un cas. Et Trump et ses défenseurs ont crié au scandale, affirmant que Vance avait recherché n’importe quel cas qu’il pouvait trouver, s’était retrouvé avec un cas faible, et que c’est un signe que toute l’enquête était motivée politiquement depuis le début – que ce n’était qu’un effort pour « avoir Trump ».

C’est difficile à dire avec certitude sans connaître l’image complète de ce que Vance a trouvé. C’est peut-être vraiment ce qu’il a de mieux. Ou peut-être a-t-il des preuves solides d’une nouvelle criminalité et se dirige-t-il vers une affaire plus importante que nous n’avons tout simplement pas encore vue.