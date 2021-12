Une édition limitée très rare et de collection est mise à disposition par Yoko Ono et Sean Ono Lennon de 50 acétates de vinyle de 12 pouces de John Lennon & Yoko Ono’s aliment de base festif « Happy Xmas (War is Over) » (avec le Plastic Ono Band et le Harlem Community Choir). Il sortira le 5 décembre pour marquer le 50e anniversaire de l’enregistrement original et sa sortie en 1971.

Les 25 premiers acétates seront remis à des œuvres caritatives musicales triées sur le volet et à des organisations à but non lucratif et locales qui font un excellent travail sur la scène musicale britannique. Ils vont des salles et des programmes d’éducation musicale aux initiatives qui promeuvent l’égalité des sexes, la musicothérapie et plus encore. Yoko et Sean Ono Lennon ont offert ces disques spécialement produits pour permettre à chacune des organisations de les vendre ou de les vendre aux enchères pour aider leur propre financement.

Les 25 autres acétates seront disponibles dans certains magasins de disques à travers le Royaume-Uni, dans des villes comme Liverpool, Manchester, Leeds, Édimbourg, Dundee, Belfast, Londres et d’autres. Le lancement de l’édition limitée aura lieu à la foire du disque Vinyl Adventures de Tim Burgess à Manchester le 5 décembre. Un acétate sera disponible sur son stand.

Dans une note qui accompagne chaque disque, Sean Ono Lennon déclare : « Joyeux Noël. Il s’agit de l’un des cinquante acétates en édition limitée coupés à la main à Abbey Road, il vous appartient – pour vendre, vendre aux enchères, collecter des fonds pour aider votre entreprise ou votre organisme de bienfaisance préféré ou pour financer votre fête de Noël – pour répandre la joie de Noël.

« Nous serions ravis de voir le chemin parcouru par ces acétates et la bonne volonté qu’ils véhiculent », poursuit-il. « Veuillez utiliser le hashtag #HappyXmasVinyl et nous retweeterons et partagerons leurs progrès sur les réseaux sociaux pour aider à promouvoir les bonnes causes et les bonnes vibrations. »

Les 50 acétates unilatéraux de 12 pouces ont été découpés à la main sur le tour aux studios Abbey Road par l’ingénieur de mastering Alex Wharton. Ils ont été créés en utilisant le « Mixage ultime » 2020 de la chanson, produit par Sean Ono Lennon, mixé par Paul Hicks et produit par Yoko Ono. Chaque édition est autocollante et numérotée sur 50 et comprend une signature imprimée à la machine de Yoko.

Sorti à l’origine aux États-Unis en décembre 1971 et un an plus tard au Royaume-Uni, « Happy Xmas (War is Over) » est devenu un incontournable de la saison des vacances, avec son refrain de « La guerre est finie (si vous le voulez) » continue pour résonner dans le monde entier. Le single réapparaît chaque année dans le classement des singles britanniques et est revenu dans le Top 20 britannique au cours de deux des trois dernières années, culminant à la 19e place vers Noël 2020.

