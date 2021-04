Les achats de blé de FCI à un rythme soutenu dans un contexte de tollé pour la “ fin du MSP ”

Selon le rythme des achats et les faibles taux du marché, le gouvernement pourrait finir par acheter plus que l’objectif, ce qui le poussera à liquider les stocks.

Par Prabhudatta Mishra

Alors même que des sections de la communauté agricole craignent que de nouvelles lois agricoles détruiraient le système de prix de soutien minimum (MSP), le pays est prêt pour un approvisionnement record en blé au MSP au cours de la saison rabi actuelle.

Moins d’un mois après le début de la saison (les achats de rabi commencent généralement début avril et durent généralement un peu plus de trois mois), les achats de blé, principale céréale rabi, par les organismes officiels d’approvisionnement ont franchi la mi-chemin par rapport à l’objectif fixé pour la saison.

Selon le rythme des achats et les faibles taux du marché, le gouvernement pourrait finir par acheter plus que l’objectif, ce qui le poussera à liquider les stocks.

Cette fois-ci, les fonds sont transférés directement sur les comptes bancaires des agriculteurs, dans tout le pays. Même le Pendjab a rejoint le système, mettant fin à la confusion initiale sur la manière de payer les MSP aux agriculteurs de l’État en raison de la réticence du gouvernement de l’État à adopter le système de virement bancaire direct.

Jusqu’à présent, la Food Corporation of India (FCI) et les agences d’État ont acheté 22,23 millions de tonnes (MT) de blé, contre 7,76 MT au cours de la période correspondante de l’année dernière, selon des sources du ministère de l’Alimentation. Les achats, comme c’est le cas, ont été les plus élevés du Pendjab (8,4 MT ou 37,8% de l’objectif) malgré un démarrage tardif à partir du 10 avril, suivis de l’Haryana (7,2 MT, 32,27%) et du Madhya Pradesh (5,2 MT, 23,2 %). Les achats dans l’Uttar Pradesh, le plus grand producteur de blé, s’élèvent à 0,77 MT, plus élevé qu’il y a un an. L’année dernière, l’approvisionnement en blé a commencé avec quinze jours de retard par rapport à son calendrier normal du 1er avril en raison du verrouillage et le rythme était lent en raison des normes de distanciation sociale.

Environ 8 180 crores de roupies ont déjà été transférés directement dans les comptes des agriculteurs au Pendjab et environ 4 668 crores de roupies à Haryana. Environ 21,17 producteurs de blé lakh ont déjà bénéficié de l’opération d’approvisionnement en cours dans tout le pays. La valeur MSP des récoltes de blé achetées dans le pays jusqu’à présent au cours de la saison en cours est d’environ Rs 43 912 crore.

«En raison de la baisse de la demande, les taux du marché dans l’ouest de l’Uttar Pradesh sont d’environ 1 790 à 1 800 roupies par quintal, contre un prix de soutien minimum de 1 975 roupies. Les agriculteurs veulent vendre à des agences gouvernementales, mais pour bénéficier de liquidités immédiates, beaucoup d’entre eux vendent en mandis à moins de MSP. Avec l’annonce récente de céréales vivrières gratuites dans les magasins de rations, la demande pourrait réduire davantage et avoir un impact sur les prix du blé », a déclaré Pawan Agarwal, un commerçant de Garh Mukteswar à UP.

Compte tenu d’une production record de 109,24 MT de blé dans le pays au cours de la campagne 2020-2021 (juillet-juin), le gouvernement s’est fixé comme objectif d’acheter 42,74 MT pour le pool central, soit près de 10% de plus que la quantité réelle achetée. l’année dernière.

Cette année, les achats de blé ont commencé quinze jours plus tôt que la normale dans le Madhya Pradesh, le Rajasthan et le Gujarat. Bien que les achats se terminent en juin, la majeure partie des achats a lieu au cours des deux premiers mois.

Selon FCI, les réserves officielles disposaient de 27,3 MT de blé au 1er avril, soit près de quatre fois la norme tampon de 7,5 MT. Alors que le gouvernement a décidé de libérer 8 tonnes supplémentaires de céréales vivrières sous le Premier ministre Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) en mai-juin, des sources ont déclaré que la demande de blé ne dépassera pas 20% car la plupart des États préfèrent distribuer du riz. Même si le programme est étendu davantage, les prélèvements de blé pourraient ne pas être aussi élevés, selon les sources.

Pendant ce temps, alors que l’Haryana et le Punjab sont passés du paiement indirect du MSP au transfert direct en ligne des avantages sur le compte bancaire des agriculteurs à partir de cette année, les agriculteurs ont exprimé leur satisfaction dans ces États. Auparavant, les agriculteurs recevaient leur paiement par l’intermédiaire des Arhatiyas (commissionnaires), qui déduisaient leur avance de prêt et payaient le solde aux agriculteurs.

