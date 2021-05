Les achats de cartes de crédit en forte demande, les dépenses discrétionnaires moins élevées sont les cartes de style de vie: rapport

La plus grande surprise a été les cartes de crédit de voyage, qui représentaient 25,6% des demandes en FY21, contre 17,13% en FY20.

Poussées par la nécessité de faire des achats en ligne pour les produits de première nécessité, la livraison de nourriture et les divertissements, les cartes d’achat ont continué de bien se porter au cours de l’exercice 21 et ont représenté plus d’un tiers des demandes (34,6%). Au cours du dernier trimestre, elles sont devenues les cartes les plus recherchées par près de 42% des demandeurs de cartes de crédit alors que l’inflation augmentait et que les gens tentaient d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix, selon un rapport de BankBazaar sur les tendances des cartes de crédit au cours de l’exercice 21.

Le rapport indique que les gens ont fait un exercice d’équilibre – en gardant leurs dépenses discrétionnaires à un niveau bas tout en essayant d’équilibrer la sûreté et la sécurité.

Augmentation des cartes de crédit dans les non-métros

Alors que des villes entières étaient bloquées, la dépendance aux achats en ligne au cours de la dernière année a été fortement ressentie dans tout le pays, même dans les non-métros. Grâce à l’assouplissement de la réglementation autour des normes KYC, il est devenu plus facile pour les émetteurs de servir les clients dans les villes de niveau 2 et 3. Par conséquent, la demande de cartes de crédit des non-métros a continué de culminer. La contribution des non-métros a augmenté au cours de l’exercice 21 pour atteindre 35% de l’ensemble des demandes, contre 24,8% au cours de l’exercice 20.

Sautez dans la part des cartes d’achat

Commentant la même chose, Adhil Shetty, PDG de BankBazaar, a déclaré: «Les données de carte de crédit indiquent la maturité des utilisateurs de cartes de crédit en Inde. Les Indiens croient aujourd’hui que les achats en ligne et numériques continueront de rester le seul moyen sûr de faire des achats dans un proche avenir. La hausse de la part des cartes d’achat de 30% au T1-3 à 42% au T4 indique que les gens cherchent à payer pour les produits de première nécessité, les divertissements, la livraison de nourriture, etc. d’une manière qui leur apporte des avantages supplémentaires. »

«À l’avenir, les coûts émotionnels et économiques de la deuxième vague auront un impact sur la façon dont les gens dépensent et prévoient pour l’avenir. Cependant, une chose reste claire, les Indiens ont adopté la carte de crédit et tous les avantages qu’elle a à offrir, et nous verrons plus de dépenses prévues dans les prochains jours », a-t-il déclaré.

Étonnamment, forte croissance des cartes de crédit de voyage

La plus grande surprise a été les cartes de crédit de voyage, qui représentaient 25,6% des demandes en FY21, contre 17,13% en FY20. Les cartes de voyage sont devenues une monnaie précieuse au cours de la dernière année en raison des avantages tels que la réduction sur le tarif de base, l’enregistrement prioritaire, l’accès gratuit aux salons d’aéroport, les privilèges d’intégration, ce qui a atténué les problèmes de voyage des personnes qui devaient voyager pour des raisons professionnelles ou personnelles. au cours de la dernière année. En outre, au cours du dernier trimestre en particulier, l’espoir de voir la pandémie s’alléger a conduit les gens à se sentir optimistes quant à la possibilité de voyager après avoir été enfermés pendant près d’un an. Par conséquent, ce trimestre a contribué à lui seul à 41% des demandes de cartes de voyage.

Le pragmatisme est également entré en jeu dans le cas des cartes carburant. Portées par les prix élevés du carburant, les cartes carburant ont également fait un retour en force au dernier trimestre, représentant 6,3% des demandes sur ce trimestre, portant la contribution annuelle des cartes carburant à plus de 5%.

Dépenses discrétionnaires moins élevées sur les cartes de mode de vie

D’un autre côté, les coûts annuels plus élevés, associés à la chute des dépenses discrétionnaires et à peu ou pas d’enthousiasme pour les récompenses telles que les films et la gastronomie, ont fait baisser la demande de cartes Lifestyle et Premium. Les demandes de cartes de style de vie ont chuté de plus de 40% du total des demandes l’année dernière à un peu plus de 33% cette année.

Parmi les tranches d’âge, les candidatures du segment des moins de 25 ans ont connu une forte baisse. L’impact combiné de la récession de l’année dernière suivie de la pandémie a considérablement affecté ce segment des nouveaux venus sur le marché du travail. Les pertes d’emplois et les réductions de salaire d’un côté et le resserrement des politiques de crédit de l’autre se sont traduits par une baisse de plus de 50% dans le segment des moins de 25 ans.

