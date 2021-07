Les achats de crypto alimentent une augmentation de 56 % des dépenses de Visa à l’étranger ; MasterCard lance un nouveau programme

Annonces

Les achats de crypto-monnaie alimentent une augmentation de 56% des dépenses à l’étranger de Visa ; MasterCard lance un nouveau programme

Alors que Visa met maintenant en garde contre le ralentissement de la frénésie alors que les achats de crypto-monnaies retombent aux niveaux d’avant avril, ils “fonctionnent toujours à un niveau supérieur à celui d’il y a six mois”.

Le géant des paiements Visa a signalé une augmentation de 47% des dépenses à l’étranger au troisième trimestre fiscal, dépassant les estimations. Les dépenses à l’étranger sont un indicateur clé, car ces transactions sont plus lucratives.

Les dépenses transfrontalières en ligne, hors voyages, ont également bondi de 56% par rapport à 2019 au troisième trimestre, soit une augmentation de 12 points par rapport au deuxième trimestre. La majeure partie de ce gain provient des achats de crypto-monnaie.

Visa a signalé une augmentation des achats transfrontaliers de la mi-avril à la fin mai.

“Nous avons vu plus de cartes actives et plus de dépenses par carte dans les achats de crypto-monnaie”, a déclaré Vasant Prabhu, vice-président et directeur financier.

Mais Visa prévient maintenant que la frénésie des crypto-monnaies pourrait ralentir car elles redescendent aux niveaux d’avant avril, mais “toujours à un niveau supérieur à celui d’il y a six mois”.

Cette tendance pourrait contrebalancer la croissance plus large des dépenses croisées de l’entreprise en termes de bénéfice du décalage de reconnaissance des frais de service et de reprise des voyages transfrontaliers.

Au cours de l’appel aux résultats pour la période se terminant le 30 juin 2021, le président-directeur général Al Kelly a également partagé son partenariat avec des sociétés de crypto-monnaie ; FTX, Tala et CoinZoom étant les nouveaux, ont généré plus d’un milliard de dollars de volume de paiements, ce qui, selon lui, “représente un moteur de croissance important”.

Forger l’avenir de la crypto-monnaie

Le concurrent de Visa, Mastercard, a quant à lui lancé un programme de démarrage Start Path dédié au soutien des actifs numériques à croissance rapide, des chaînes de blocs et des sociétés de crypto-monnaie.

“De la création d’un marché pour les jetons non fongibles (NFT) à la construction d’un coffre-fort à air libre pour permettre de nouveaux actifs numériques durables”, Mastercard permettra à sept startups mondiales de crypto et d’actifs numériques de rejoindre son programme primé Start Path pour accéder des opportunités de partenariat, des idées et des outils pour grandir.

Les plateformes de conservation de crypto-monnaies institutionnelles GK8, Domain Money, NFT marketplace Mintable, SupraOracles, STACS, Taurus et Uphold sont les startups qui rejoignent le programme.

“Une partie de notre rôle consiste à forger l’avenir de la crypto-monnaie, et nous le faisons en associant les principes financiers traditionnels aux innovations des actifs numériques”, a déclaré Jess Turner, vice-présidente exécutive de New Digital Infrastructure and Fintech, qui a soutenu plus de 250 startups depuis 2014.

