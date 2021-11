Les achats de Noël sont sécurisés ! Le chaos de l’approvisionnement en déchets des grands supermarchés – « bonne position » | Royaume-Uni | Nouvelles

Dans le but de rassurer les acheteurs sur le fait que les stocks, des dindes aux jouets et de la farce aux bas, seront sur les étagères, le patron de Sainsbury, Simon Roberts, a déclaré que l’entreprise était en « bonne position ». Couvrant les inquiétudes concernant les pénuries d’approvisionnement, le patron du supermarché a reconnu les défis.

M. Roberts a déclaré: « Notre industrie est confrontée à des défis en matière de main-d’œuvre et de chaîne d’approvisionnement. »

« Cependant, notre échelle, notre programme avancé de réduction des coûts, nos opérations logistiques et nos solides relations avec les fournisseurs nous placent dans une bonne position à l’approche de Noël », a poursuivi le directeur général.

Les détaillants et les supermarchés luttent contre la perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale et une pénurie de chauffeurs de camion au Royaume-Uni, ce qui a de plus en plus laissé les étagères nues et entraîné des retards de livraison.

Mais M. Roberts a écrit aux clients pour les rassurer qu’il y aurait beaucoup de produits disponibles dans les magasins ce Noël malgré les défis de la chaîne d’approvisionnement.

Le secteur voit également la demande des acheteurs diminuer après avoir été envoyé en flèche pendant les fermetures lorsque les détaillants non essentiels ont été contraints de fermer.

M. Roberts a déclaré: « Alors que les clients reviennent à de nombreuses habitudes d’achat d’avant la pandémie, les ventes en ligne sont restées très fortes et nous continuons d’accroître notre part de marché. »

Cependant, des avertissements sont apparus en septembre selon lesquels des pénuries pourraient encore affecter certains produits.

Avec les pénuries mondiales de semi-conducteurs, l’électronique pourrait être plus difficile à trouver d’ici Noël.

M. Roberts a déclaré: « Je pense que dans cette catégorie en particulier, il y aura moins de stock disponible que ce ne serait normalement le cas. »

« C’est bien compris, je pense que les clients l’entendent et planifient tôt et magasinent tôt. »

La chaîne, qui est le deuxième plus grand supermarché du pays derrière Tesco, a déclaré avoir réalisé un bénéfice avant impôts sous-jacent de 371 millions de livres sterling au cours des 28 semaines précédant le 18 septembre, contre 301 millions de livres sterling il y a un an.

Avec de nombreuses marques de High Street souffrant des conséquences de la pandémie de COVID-19 et du verrouillage qui a suivi, des millions d’acheteurs se sont tournés vers des sources en ligne.

Avertissement de pénuries en ligne, Paige O’Neill, directrice du marketing de Sitecore, a déclaré : « Les marques et les détaillants seront sans aucun doute confrontés à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement cette année pour des raisons indépendantes de leur volonté, ce qui pourrait malheureusement signifier des clients frustrés, des critiques négatives et une réputation ternie.

En donnant des conseils aux magasins physiques, Mme O’Neill a donné des conseils essentiels.

« Les marques et les détaillants qui gagneront ce Noël seront ceux qui correspondent aux niveaux de service et de vitesse en ligne, gèrent bien les risques de leur chaîne d’approvisionnement et créent des expériences d’achat personnalisées passionnantes, démontrant les valeurs qui les distinguent. «

« Nous savons que les marques et les détaillants espèrent une saison des fêtes exceptionnelle pour rattraper l’année dernière. Mais la seule façon d’y parvenir est d’être à l’écoute des clients »

« Pour réussir ce Noël, les marques doivent puiser dans les données des clients pour comprendre comment les acheteurs veulent faire leurs achats et ce qu’ils veulent acheter, afin de les aider à trouver les cadeaux qu’ils recherchent », a conclu le gourou du commerce de détail.

Une pénurie de chauffeurs a également causé un arriéré de marchandises entrant dans les ports du Royaume-Uni.

Des rapports de septembre suggéraient également que de nombreux jouets seraient bloqués comme en mer à Noël.

D’autres favoris de Noël ont également été sous pression pour répondre à la demande.

Les avertissements de Nestlé sur la fourniture de chocolats Quality Street et de Bernard Matthews sur les dindes ont également fait la une des journaux.

Le rapport de Sainsbury’s ajoute cependant une certaine confiance que la situation reprend le contrôle juste à temps pour Noël.