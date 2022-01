Les achats de paddy du gouvernement atteignent 532,86 tonnes de lakh jusqu’à présent au cours de la saison 2021-22

« Jusqu’à présent, environ 64,07 agriculteurs lakh ont bénéficié d’une valeur MSP (prix de soutien minimum) de 1 04441,45 crores de roupies », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le Centre a acheté 532,86 tonnes lakh de paddy jusqu’à présent au cours de la saison de commercialisation 2021-22 en cours, les quantités maximales étant achetées au Pendjab, a annoncé lundi le ministère de l’Alimentation de l’Union. Valeur MSP (prix de soutien minimum) de 1 04441,45 crores de roupies », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Sur le total des achats effectués jusqu’à présent, un maximum de 186,85 tonnes lakh de paddy a été acheté au Pendjab, suivi de 67,65 tonnes lakh du Chhattisgarh, 65,54 tonnes lakh de Telangana, 55,30 tonnes lakh de Haryana et 46,50 tonnes lakh de l’Uttar Pradesh jusqu’en janvier. 9 de la saison de commercialisation en cours.

La saison de commercialisation du paddy commence normalement à partir d’octobre et se termine en septembre. Au cours de la saison de commercialisation 2020-21, le gouvernement a acheté 895,83 tonnes lakh de paddy à une valeur MSP (prix de soutien minimum) de Rs 1,69,133,26 crore.

Le gouvernement entreprend des opérations d’approvisionnement par l’intermédiaire de la Food Corporation of India (FCI) gérée par l’État ainsi que d’agences d’État.

Le gouvernement achète en grande partie du paddy et du blé pour protéger les agriculteurs avec le MSP, et utilise les céréales achetées pour la distribution dans les magasins de rationnement pour les pauvres bénéficiaires enregistrés en vertu de la loi nationale sur la sécurité alimentaire à des taux fortement subventionnés.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.