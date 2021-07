Les achats de vêtements sont presque revenus à la normale au T4FY21 ; plus de magasins Lifestyle, Pantaloons ouvriront cette année

Les détaillants ont observé un comportement de consommation proche de la normale de janvier à mars de cette année. (Image représentative)

Avec l’avènement de l’année 2021, de plus en plus de gens sont allés acheter les nouveaux vêtements, sous-vêtements et chaussures. Plus tôt l’année dernière, avec l’épidémie de Covid-19, les gens avaient ralenti leurs achats de vêtements. Cependant, avec le début de cette année, de plus en plus de personnes s’intéressent à de nouveaux vêtements et chaussures. Pour le dernier trimestre de l’exercice 21, les magasins de vêtements ont connu une reprise de près de 100%, a déclaré la société de courtage Anand Rathi dans un récent rapport. Les détaillants ont observé un comportement de consommation presque normal entre janvier et mars de cette année ; des produits frais ont également été lancés par les marques au cours du trimestre. Le rapport a ajouté que cela devrait être le résultat de la demande refoulée de l’année dernière.

Avec l’augmentation des ventes de vêtements, en particulier de vêtements d’intérieur, les marques ont décidé d’ajouter plus de magasins de détail à travers le pays. Aditya Birla Fashion & Retail prévoit d’ajouter plus de 300 à 400 magasins Lifestyle au cours de l’exercice en cours, étendant l’accès des magasins de détail à un plus grand nombre de consommateurs dans le pays. À la fin de l’exercice 21, Lifestyle comptait 2 379 magasins en Inde. Alors que le point de vente a ajouté 383 nouveaux magasins au cours de l’année, il a également fermé 247 magasins indisponibles, a souligné le rapport.

Malgré la pandémie de Covid-19, Pantaloons a également pu ajouter 19 magasins supplémentaires l’année dernière et prévoit d’ouvrir 60 magasins de détail supplémentaires. À l’heure actuelle, Pantaloons répond à la demande de vêtements des personnes de 346 magasins. De même, TCNS Clothing ajoutera également 60 magasins supplémentaires avec VMart qui devrait ouvrir 40 magasins de détail supplémentaires au cours de l’exercice 22.

Cependant, la deuxième vague de Covid-19 est devenue un obstacle à la frénésie d’achat des gens et l’impact devrait être visible au cours du trimestre terminé en juin 2021.

Pendant ce temps, la note de recherche indique que non seulement les détaillants de vêtements, mais aussi une reprise ont été observés pour les marques de chaussures. Les entreprises de chaussures comme Relaxo et Khadim ont vu un changement de consommateurs opter pour des chaussures d’un bon rapport qualité-prix. La demande parmi les gens d’acheter de nouvelles chaussures est également revenue à la normale au cours de la période janvier-mars, mais cela a également été perturbé par les blocages de la deuxième vague de Covid-19.

Une fois toutes les restrictions levées, les gens devraient recommencer à acheter de nouveaux vêtements et chaussures. Cependant, les incertitudes relatives à de nouveaux blocages à la suite de la troisième vague attendue sont toujours là.

