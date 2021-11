Les achats du Black Friday dans les magasins chutent de 28% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie

Les acheteurs avec des sacs de divers magasins se tiennent côte à côte alors que les ventes du Black Friday commencent à The Outlet Shoppes of the Bluegrass à Simpsonville, Kentucky, le 26 novembre 2021.

Jon Cerise | .

Le trafic dans les magasins de détail le Black Friday a chuté de 28,3% par rapport aux niveaux de 2019, alors que les Américains ont déplacé davantage leurs dépenses en ligne et ont commencé leurs achats plus tôt dans l’année, selon les données préliminaires de Sensormatic Solutions.

Le trafic a augmenté de 47,5% par rapport aux niveaux de l’année dernière, a déclaré Sensormatic. Cette fois en 2020, de nombreux acheteurs sont restés à la maison en raison des craintes liées à la pandémie de coronavirus et du fait que les détaillants fonctionnaient avec des horaires quelque peu réduits.

« Il est clair que les acheteurs font leurs achats plus tôt cette saison, tout comme ils l’ont fait la saison dernière », a déclaré Brian Field, directeur principal du conseil mondial de la vente au détail chez Sensormatic. Il a ajouté que les deux principales raisons pour lesquelles les acheteurs étalent leurs achats de vacances sont les inquiétudes permanentes concernant Covid et les inquiétudes concernant la chaîne d’approvisionnement.

L’heure de pointe pour les achats du Black Friday dans les magasins était de 13h à 15h, similaire aux tendances des années précédentes, a déclaré Sensormatic. Le Black Friday devrait toujours être la journée de magasinage en magasin la plus chargée de la saison, selon Sensormatic.

Le jour de Thanksgiving, les visites dans les magasins physiques ont augmenté de 90,4% par rapport aux niveaux de 2019, a découvert Sensormatic. Des détaillants comme Target, Walmart et Best Buy ont choisi de garder leurs portes fermées aux clients pendant les vacances. Target a déclaré que ce serait un changement permanent.

Field a déclaré que le trafic d’acheteurs le Black Friday était le plus proche du retour aux niveaux de 2019 dans le Sud, suivi du Midwest, puis de l’Ouest et du Nord-Est. Il ne pense pas que les craintes croissantes autour de la nouvelle variante de Covid, omicron, aient eu un impact sur le comportement des consommateurs ce jour-là.

« Si vous commencez à voir des épidémies aux États-Unis, la chose qui, je pense, conduirait [traffic down] ce serait si les gouvernements et les communautés recommençaient à se fermer », a déclaré Field. « Sinon, je pense que les tendances seront très similaires à ce que nous attendons d’elles. »

Les dépenses en ligne du Black Friday chutent par rapport aux niveaux de 2020

En ligne, les détaillants ont atteint 8,9 milliards de dollars de ventes le Black Friday, en baisse par rapport au record d’environ 9 milliards de dollars dépensés le vendredi après Thanksgiving un an plus tôt, selon les données d’Adobe Analytics. C’est la première fois que la croissance s’inverse par rapport à l’année précédente, a déclaré Adobe. Adobe analyse plus d’un billion de visites sur les sites de vente au détail aux États-Unis, avec plus de 100 millions d’articles dans 18 catégories de produits différentes.

Le jour de Thanksgiving, les consommateurs ont dépensé 5,1 milliards de dollars sur Internet, un niveau stable par rapport aux niveaux de l’année précédente, a déclaré Adobe.

Les chiffres fournissent encore plus de preuves que la saison des vacances s’est allongée, car de plus en plus d’Américains ont commencé leurs achats dès octobre. Les détaillants ont également diffusé leurs offres promotionnelles. Selon une enquête de la National Retail Federation, le principal groupe commercial de l’industrie de la vente au détail, 61 % des consommateurs avaient déjà commencé à acheter des cadeaux de Noël avant Thanksgiving.

« Les acheteurs sont stratégiques dans leurs achats de cadeaux, achètent beaucoup plus tôt dans la saison et sont flexibles quant au moment où ils font leurs achats pour s’assurer qu’ils obtiennent les meilleures offres », a déclaré Vivek Pandya, analyste principal chez Adobe Digital Insights.

Adobe prévoit que les ventes du commerce électronique le Cyber ​​Monday, le plus grand jour d’achat en ligne de l’année, se situeront entre 10,2 et 11,3 milliards de dollars.

Les acheteurs peuvent toutefois s’attendre à trouver une variété d’articles en rupture de stock, car les complications de la chaîne d’approvisionnement ont fait grimper les niveaux de stocks de certaines entreprises.

Selon Adobe, les messages de rupture de stock sur les sites Web des détaillants ont augmenté de 124% jusqu’à vendredi par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Les appareils électroménagers, l’électronique, les fournitures d’entretien ménager et les articles pour la maison et le jardin ont les taux de rupture de stock les plus élevés, a déclaré Adobe.

NRF s’attend à ce que les ventes de vacances en novembre et décembre augmentent entre 8,5% et 10,5%, pour un total de 843,4 milliards de dollars à 859 milliards de dollars de ventes, ce qui établirait un record de croissance d’une année sur l’autre.