Les achats du gouvernement auprès des MPE diminuent pour la deuxième année consécutive alors même que la part de l’approvisionnement global augmente

Les départements gouvernementaux et les CPSE ont continué à échouer lamentablement dans la réalisation des objectifs d’achat auprès des SC / ST et des MPE appartenant à des femmes.

Impact de Covid sur les MPME: L’achat de biens et services par les ministères centraux, les départements et les unités du secteur public (UPE) auprès des micro et petites entreprises (MPE) a connu une légère baisse au cours de l’année Covid 2020-2021. La baisse de la valeur d’achat a été pour la deuxième année consécutive à Rs 39 538 crore de Rs 39 632 crore en FY20 et Rs 40.399 en FY19, selon les données gouvernementales disponibles sur les marchés publics. Le gouvernement avait réservé un objectif annuel de 25% en matière de passation des marchés par les MPE aux CPSE à partir du 1er avril 2015, contre 20% plus tôt. Un sous-objectif de 4% pour les MPE appartenant à SC / ST et 3% pour les MPE appartenant à des femmes a été retenu sur l’objectif de 25%. Depuis FY16 (achat d’une valeur de Rs 18 246 crore), le gouvernement qui achète aux MPE a enregistré une croissance de 116%.

Source: MSME Sambandh, ministère des MPME

Les commentaires du bureau du Commissaire au développement supplémentaire – Ministère des MPME n’étaient pas immédiatement disponibles pour cette histoire.

Cependant, la part des achats des MPE dans l’ensemble des achats du gouvernement a suivi une trajectoire ascendante, passant de 12 pour cent au cours de l’exercice 15 à 23% au cours de l’exercice 18. De plus, depuis les trois derniers exercices (FY19-21), les ministères centraux, les départements et les UAP ont été en mesure de surpasser l’objectif annuel de passation des marchés de 25% qui était de 26% pour l’exercice 2019, 30% pour l’exercice 20 et 32. pour cent pour FY21. Financial Express Online avait signalé cela le mois dernier. En outre, le nombre de MPE bénéficiant de l’approvisionnement annuel est passé de près de 90 000 lakh en FY18 à 1,28 lakh en FY19, 1,57 lakh en FY20 et 1,62 lakh en FY21.

«Covid a eu un impact significatif sur les entreprises des MPME au cours de l’année écoulée. Selon les estimations, un tiers des MPME en Inde a été touché en raison de la pandémie qui se reflète également dans le taux de croissance des achats », a déclaré Sanjiv Layek, secrétaire exécutif de l’Association mondiale pour les petites et moyennes entreprises (WASME). Express en ligne.

Le montant des achats de biens MSE dirigés par des entrepreneurs SC / ST est passé à Rs 753 crore en FY21 après être tombé à Rs 693 crore en FY20 contre Rs 825 crore en FY19. Cependant, les ministères et les CPSE ont continué à échouer lamentablement à atteindre l’objectif de 4%. En fait, 0,6 pour cent des achats des entrepreneurs SC / ST au cours de l’exercice 21 était le niveau record depuis l’exercice 15. De même, les achats auprès des MPE appartenant à des femmes ont été les plus élevés au cours de l’exercice 21, à 0,58 pour cent d’une valeur de 725 crore Rs.

Il est important de noter que même si les marchés publics des MPE ont augmenté au fil des ans, le gouvernement n’a pas eu connaissance de grandes entreprises créant des filiales à 100% pour acquérir des marchés publics dans le pays, selon le ministre des MPME, Nitin Gadkari. «Non, monsieur», Gadkari avait répondu à une question dans le Rajya Sabha sur la question de savoir si le gouvernement savait que certaines grandes entreprises créaient des filiales en propriété exclusive de MPE pour saisir les marchés publics.

