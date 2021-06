Les achats en ligne continuent de croître sans aucun frein

in

23/06/2021 à 10h16 CEST

SPORT.es

Avec le début de la pandémie, l’achat d’articles en personne est devenu une chose du passé. Bien que maintenant, et grâce à la vaccination, ce type de shopping soit progressivement revenu, la vérité est que de plus en plus de personnes choisissent de le faire en ligne. Le département en ligne de toutes les entreprises a vu son activité croître de façon exponentielle depuis l’arrivée de la situation pandémique en mars 2020. Ceux qui ont réussi à s’adapter aux temps nouveaux ont vu leur activité croître, ceux qui ne l’ont pas fait n’ont eu d’autre choix que de fermer.

Les grandes boutiques en ligne comme Amazon sont très demandées depuis plus d’un an. Ces types de plates-formes étaient déjà utilisés, mais à partir de mars de cette année-là, leur activité a augmenté. Dans certains endroits, le département n’a pas eu d’autre choix que de s’étendre. En Espagne, il y a le cas d’El Corte Inglés, qui a eu des problèmes au début avec une demande excédentaire mais qui s’est maintenant stabilisée et fonctionne normalement.

Ce qui s’est passé, c’est que de nombreuses plateformes n’avaient pas de grands services d’achat en ligneVoyant la demande augmenter de manière disproportionnée, les services ont été débordés.