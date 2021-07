Les achats en ligne ne remplaceront pas hors ligne, les deux continueront de croître : Shashwat Goenka, responsable de la vente au détail et des produits de grande consommation, RP-Sanjiv Goenka Group

Shashwat Goenka, responsable, vente au détail et FMCG, RP-Sanjiv Goenka Group

La dernière année et demie n’a pas été facile pour les détaillants. Les consommateurs ont restreint les visites en magasin au milieu d’une pandémie croissante, nombre d’entre eux se déplaçant en ligne, incitant les détaillants à créer un jeu omnicanal plus précis. Spencer’s Retail, qui a réussi à gagner 3,4 millions de nouveaux clients au cours des 18 derniers mois, pense que les activités en ligne et hors ligne continueront de croître. Shashwat Goenka, responsable de la vente au détail et des produits de grande consommation chez RP-Sanjiv Goenka Group, a déclaré à Asmita Dey et Shobhana Subramanian de FE que l’offre du détaillant d’un assortiment varié aux consommateurs à des prix compétitifs est ce qui leur donne un avantage. Extraits :

Étant donné que de plus en plus de gens s’habituent aux achats en ligne, quel a été l’impact pour un épicier principalement hors ligne comme vous ?

Je dirais que nous sommes un acteur du retail omnicanal. Cela dit, le commerce de détail hors ligne a été touché au début du verrouillage de l’année dernière, car les gens avaient peur de sortir. Cependant, nous avons assisté à une bonne reprise au T4FY21 avec un recul des infections et une ouverture de l’économie.

Mais compte tenu du passage important aux achats en ligne, nous pensons que le taux de croissance de tout acteur de la vente au détail hors ligne commencera à montrer des signes de ralentissement.

Il y a certainement un virage vers le Web. Si nous prenons l’épicerie, seulement environ 4% du marché en Inde est en ligne. Ces 4 % ne deviendront pas 50 % au cours de la pandémie, qui en soi est temporaire. Oui, il existe un sous-ensemble de personnes qui seraient passées définitivement des achats physiques aux achats en ligne. Il existe également un sous-ensemble de personnes qui se sont déplacées en ligne uniquement pour des raisons de commodité. Actuellement, ils se sentent plus en sécurité pour faire leurs achats en ligne, mais lorsque les choses s’ouvrent, ils préfèrent entrer dans un magasin physique. Et ce sont les personnes qui sont revenues dans nos magasins au cours du quatrième trimestre. Nous étions déjà un marché de détail à 40 % en ligne et 60 % hors ligne plus tôt et nous sommes revenus à ce genre de chiffre. Alors oui, ce qui se passera, c’est que l’épicerie en ligne augmentera considérablement en raison d’une adoption plus élevée. Mais remplacera-t-il hors ligne ? Pas du tout. Les deux continueront de croître.

Combien de nouveaux clients votre plateforme en ligne a-t-elle réussi à obtenir ?

Nous avons gagné 3,4 millions de nouveaux clients au cours des 18 derniers mois. Notre activité en ligne a généré environ Rs 28 crore en GMV (valeur brute de la marchandise) au cours de l’exercice 19. Ce nombre est passé à environ Rs 183 crore au cours de l’exercice 21, enregistrant une croissance de près de 650%.

Êtes-vous intéressé par un partenariat avec des détaillants en ligne comme Amazon et Flipkart ?

Nous sommes ouverts à de telles discussions.

Il apparaît qu’il y a une quasi-saturation en termes de bassins versants. Où trouveriez-vous votre prochain lot de clients ?

Pour nous, nous n’avons pas vu que cela était vrai. Tous nos magasins ont en fait grandi. Nous visons les captages assez tôt. Nous ne visons pas les captages alors qu’ils sont généralement très saturés. Quelle que soit la ville dans laquelle nous opérons, nous commençons à ouvrir des magasins et à étendre le rayon de la ville à mesure que nous nous dirigeons vers la périphérie, qui sont les zones en expansion. Et si vous regardez les magasins où nous avons déjà des zones de chalandise denses, ces magasins affichent une croissance phénoménale, principalement en raison d’une zone de chalandise très ambitieuse et mobile vers le haut qui vit autour d’elle. Leur pouvoir d’achat augmente. L’autre moyen d’obtenir de la croissance sur ces marchés consiste à affiner l’expérience omnicanal afin de pouvoir répondre de manière adéquate aux préférences changeantes des clients.

Quel est l’USP de Spencer ?

Notre USP est de donner un assortiment varié aux consommateurs à un très bon prix. Lorsque vous comparez vraiment tous vos articles de tous les jours proposés par nous et la concurrence, vous verrez que nous sommes au pair ou très probablement à un meilleur prix. Par conséquent, les consommateurs reviennent vers nous.

