Les acheteurs achètent plus que jamais auprès de détaillants de revente. Voici pourquoi

Les entreprises de vente au détail d’occasion rencontrent du succès auprès des acheteurs axés sur la durabilité et les articles difficiles à trouver, tout en évitant les pressions de la chaîne d’approvisionnement ressenties par les détaillants traditionnels.

Les détaillants à grande surface comme Walmart et Target se sont concentrés sur la réduction des prix et ont absorbé les coûts croissants d’expédition, de main-d’œuvre et de matériaux pour les acheteurs. D’autres détaillants, comme Macy’s et Kohl’s, ont augmenté leurs prix pour faire face à la hausse des coûts.

Mais les sociétés de revente The RealReal et ThredUp mettent en valeur leurs chaînes d’approvisionnement d’occasion, leurs niveaux de stocks et leurs prix.

« Alors que de nombreux détaillants ont été contraints d’augmenter les prix en raison de l’inflation ou de la pression de la chaîne d’approvisionnement, nous n’avons pas le même niveau d’exposition », a déclaré James Reinhart, PDG de ThredUp, lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de la société.

Selon Reinhart, les activités de ThredUp proviennent entièrement de ses utilisateurs au niveau national et ne dépendent pas de la fabrication directe pour l’inventaire.

« Nous avons choisi de baisser stratégiquement les prix afin d’engager autant de clients que possible à une époque où les consommateurs ressentent une pression sur les prix dans de nombreux autres aspects de leur vie », a-t-il ajouté.

Les prix de ThredUp ont baissé en moyenne de 15 % au troisième trimestre par rapport à la même période l’an dernier. Reinhart a déclaré que la société continuerait de maintenir les prix bas grâce au système d’approvisionnement national de ThredUp.

La société a déclaré un chiffre d’affaires trimestriel record de 63,3 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse de 35 % en glissement annuel. Il a également enregistré un nombre record d’acheteurs actifs à 1,4 million et un nombre record de commandes à 1,3 million, en croissance respective de 14 % et 28 % d’une année sur l’autre.

Julie Wainwright, fondatrice et PDG de RealReal, a déclaré après ses résultats du troisième trimestre que l’inventaire de la société a dépassé les niveaux d’avant Covid, ajoutant « nous pensons que nous sommes bien positionnés du point de vue de l’offre alors que nous entrons dans la saison des vacances ».

Elle a également noté que le RealReal est protégé des impacts inflationnistes que d’autres entreprises voient.

Le RealReal a déclaré un chiffre d’affaires total de 119 millions de dollars au troisième trimestre, soit une augmentation de 53% par rapport à l’année dernière. Il y a eu 757 000 commandes au troisième trimestre, en hausse de 38 % en glissement annuel.

« À côté du problème de la revente et de toutes les devantures de magasins vides, je suis convaincu que le commerce de détail est en train de changer », a déclaré Tim Ceci, fondateur et président de Tim Ceci Retail Consulting.

Pourtant, les investisseurs ne sont pas entièrement convaincus par les perspectives de ces entreprises, même au milieu des problèmes de chaîne d’approvisionnement dans le monde entier pour les détaillants. L’action de ThredUp a été volatile depuis son introduction en bourse initiale cette année, et après que ses récents bénéfices ont entraîné un rebond d’une journée, les actions ont continué sur une trajectoire descendante. RealReal a bénéficié de ses récents bénéfices, mais reste en baisse de près de 25 % cette année.

Mais les tendances de consommation plus larges soutenant le marché de l’occasion continuent de servir de vent arrière séculaire pour le créneau.

De nouvelles habitudes poussent les acheteurs vers les revendeurs

Au total, d’ici 2023, le marché de la revente devrait atteindre 51 milliards de dollars, selon un récent rapport de ThredUp.

L’industrie de la revente croît 11 fois plus vite que la vente au détail traditionnelle, selon Carolyn Thomas, présidente et chef de la direction d’Aravenda, une société de logiciels de consignation. Cette tendance est probablement liée à deux facteurs : la logistique de la chaîne d’approvisionnement et l’évolution du consommateur vers une mentalité durable.

Il est également aidé par de jeunes consommateurs comme Edwin Elliott, un résident de Miami âgé de 25 ans, qui recherche des pièces à l’ancienne en ligne pour compléter des tenues à la mode. Ils peuvent être difficiles à recréer « sans de vraies pièces vintage », a déclaré Elliott. « Et il y a tellement de magasins de revente en ligne, il est donc plus facile d’acheter des articles vintage. »

« Avant de devoir faire des économies », a déclaré Elliott, « vous deviez trier des tas de trucs et espérer trouver quelque chose qui vaille la peine d’être acheté. »

Thrifting, le terme désuet pour la revente, consiste à faire en sorte que l’acheteur ait le choix. Et le web a fourni cela, dit Ceci. « La génération Z court après l’occasion et la revente », a-t-il déclaré.

Etsy, l’entreprise en ligne connue pour son marché d’articles faits à la main et vintage, a acquis l’application de revente Depop en juillet pour 1,62 milliard de dollars, montrant « un potentiel important d’extension », selon le PDG d’Etsy, Josh Silverman, dans un communiqué annonçant l’accord.

L’action Etsy a surperformé le marqueur cette année.

Depop, ou la « maison de revente pour les consommateurs de la génération Z », comme Silverman a décrit le marché, héberge 30 millions d’utilisateurs dans 150 pays. Grâce à son message de base sur les achats écologiques et éthiques, la marque de revente est une énorme attraction pour les jeunes consommateurs.

« Il s’agit d’avoir des choix », a déclaré Ceci. Et pour le jeune acheteur qui recherche des styles rétro et une façon durable de faire ses achats, « c’est un moyen viable d’avoir un échange avec un détaillant ou une marque », a-t-il ajouté.

Accent croissant sur les articles neufs et inutilisés

Le facteur de durabilité est un « avantage supplémentaire » pour Elliott, mais la principale raison pour laquelle il revente des magasins est l’exclusivité et la commodité en ligne.

Ces sites de revente ne fournissent pas seulement une plate-forme aux vendeurs pour vendre de vieux produits. Selon Thomas, les articles « nouveaux avec étiquettes » ou « nouveaux dans la boîte » sont de plus en plus vendus via des plateformes de revente.

StockX, qui a été lancé en 2016 sous le nom de « Bourse des baskets », le site de revente a évolué pour devenir une plaque tournante permettant aux utilisateurs d’acheter et de vendre de nouveaux articles coûteux et difficiles à trouver tels que vêtements, sacs à main et appareils électroniques. En avril, StockX a finalisé un nouveau cycle de financement qui l’a évalué à 3,8 milliards de dollars, signalant la « large reconnaissance et l’enthousiasme » pour l’entreprise à long terme, a déclaré le PDG de StockX, Scott Cutler, dans un communiqué.

Grâce à des sites de revente comme Depop, les consommateurs peuvent revendre des articles limités qui peuvent être épuisés et ne sont plus disponibles directement auprès du détaillant – un phénomène courant, selon Elliott, « il est donc difficile de ne pas acheter sur un site de revente ».

« Lorsque vous pivotez et regardez le RealReal, une grande partie de cette relation avec le client porte sur des produits de luxe ou haut de gamme », a déclaré Ceci.

Les détaillants traditionnels se lancent dans la revente

Plusieurs détaillants traditionnels trouvent des moyens de s’implanter dans le secteur de la revente alors que cette entreprise est en plein essor.

Lululemon a annoncé en avril qu’elle lancerait son propre programme de revente. La marque s’est associée à Trove, une entreprise qui aide les entreprises à créer des magasins de revente, et a commencé à piloter son programme « Like New » en Californie et au Texas en mai.

ThredUp a conclu plusieurs partenariats, dont un accord avec Macy’s en août pour proposer des vêtements d’occasion dans 40 magasins. JC Penney travaille avec ThredUp pour proposer des vêtements et des sacs à main pour femmes d’occasion dans 30 magasins.

Grâce à sa plate-forme de « revente en tant que service », ThredUp travaille avec plusieurs détaillants pour les aider à fournir des produits d’occasion aux clients, notamment Walmart, Everlane, Farfetch, Gap, Adidas et Crocs.

Même Ikea a annoncé qu’il se lancerait dans la revente, le magasin de meubles prêt-à-assembler scandinave annonçant ce mois-ci qu’il offrirait un programme de « rachat et revente » dans 33 de ses magasins américains jusqu’au 5 décembre, après avoir piloté le service dans un magasin de Philadelphie. boutique.

« Je suis optimiste au milieu des nombreuses évolutions en cours », a déclaré Ceci. « Et certainement, le marché de la revente est définitivement là pour rester. »