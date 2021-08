Les acheteurs d’Amazon adorent ce gadget à 22 $ qui vous aide à cuisiner un steak parfait à chaque fois

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Je n’essaie pas de me vanter ou quoi que ce soit, mais les gens me complimentent chaque fois que je cuisine un steak ou des hamburgers. Sérieusement… à chaque fois. Mes steaks de saumon et de thon sont également toujours parfaitement cuits. Et mon poulet ? Tout le monde me dit qu’il n’en a jamais assez. Je ne suis définitivement pas un chef professionnel – même pas proche. En fait, je ne me qualifierais même pas de chef amateur. En fait, je n’aime pas particulièrement la cuisine en général, donc cela n’a rien à voir avec l’enthousiasme. Je connais juste une astuce simple qui élimine toutes les conjectures de la cuisson des viandes et du poisson à la température parfaite à chaque fois, sans faute.

La clé est de trouver le bon outil pour le travail. Et tout ce dont vous avez besoin pour cuire les viandes et les poissons à la température parfaite à chaque fois est un appareil simple qui est disponible sur Amazon au prix le plus bas que nous ayons vu.

Thermomètre à viande Bluetooth intelligent Govee avec portée de 196 pieds Prix catalogue : 25,99 $ Prix : 22,09 $ Vous économisez : 3,90 $ (15%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur thermomètre à viande sur Amazon

Si je ne suis pas un as en cuisine, comment cuisiner parfaitement mes plats à chaque fois ? Eh bien, je viens de trouver un petit gadget qui rend presque impossible de cuisiner autre chose que des steaks parfaits. ça s’appelle le Thermomètre à viande Bluetooth intelligent Govee, et c’est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire pour votre cuisine et votre gril.

Tout ce que vous faites est d’insérer une sonde avant de mettre la viande sur le gril ou dans la poêle. Il reste en place tout le temps que vous cuisinez. Le gadget se connecte sans fil à votre smartphone et relaie les relevés de température interne en temps réel. Ensuite, votre téléphone vous avertit lorsqu’il atteint la température cible afin que vous puissiez arrêter la cuisson. C’est génial ?!

Il existe de nombreux produits similaires, mais celui-ci est particulièrement populaire pour plusieurs raisons. Premièrement, la connectivité longue portée fonctionne à une distance allant jusqu’à 196 pieds. Il coûte également beaucoup moins cher que la plupart des concurrents grâce à un nouveau prix de détail inférieur de seulement 26 $. Vous recevrez le Thermomètre à viande Bluetooth intelligent Govee lui-même avec deux capteurs de température qui s’exécutent dans votre gril ou sur votre poêle si vous utilisez une table de cuisson. En outre, vous pouvez économiser quelques dollars dès maintenant en coupant le coupon sur la page Amazon. Cela réduira votre coût à seulement 22,09 $. A ce prix là, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper !

Voici les principaux points à retenir :

La technologie Bluetooth et une conception intelligente se combinent pour permettre au thermomètre à viande Bluetooth Govee Smart de se connecter à votre smartphone à une distance allant jusqu’à 196 pieds Ne manquez jamais une alerte, que vous soyez debout à côté de votre gril ou de l’autre côté de la maison L’application gratuite Govee est facile à utiliser pour les débutants ou pour les professionnels chevronnés Il suffit de définir une température cible personnalisée ou de configurer une minuterie et l’application fait le reste Vous pouvez également surveiller la température interne de vos aliments en temps réel dans l’application Recevez des alertes lorsque vos aliments atteignent la température cible ou définissez une alarme de re-temp pour vous assurer de retirer vos aliments du feu au bon moment. pendant des mois avec 2 piles AA

