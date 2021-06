Les acheteurs d’Amazon adorent cet enregistreur d’espionnage à commande vocale

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Avant de plonger dans cet accord, nous devons dire clairement qu’il est acceptable de faire quoi que ce soit de néfaste. Sérieusement… ne soyez pas un fluage. Cela dit, il y a de nombreuses fois où un enregistreur audio secret peut être utile et il y a de nombreux cas où vous êtes tout à fait dans votre droit d’en utiliser un. Certains d’entre vous ont des raisons d’utiliser un enregistreur de son caché dans leur vie personnelle. D’autres personnes occupent des emplois où vous pouvez bénéficier de l’enregistrement de ce qui se passe autour de vous. Et bien sûr, il y a beaucoup de gens qui n’ont pas besoin d’un enregistreur audio secret mais qui veulent quelque chose d’aussi compact que possible pour enregistrer des réunions ou des conférences.

Dans tous les cas susmentionnés et dans bien d’autres, le Enregistreur à commande vocale Atto Digital TileRec peut vraiment être utile. C’est le plus petit enregistreur numérique de la planète, selon le fabricant. Nous ne pouvons pas le dire avec certitude car nous n’avons pas comparé les mesures à tous les autres modèles. Cela étant dit, nous pouvons certainement confirmer que nous n’avons jamais rencontré de modèle plus compact dans nos propres recherches.

Cet enregistreur vocal est petit, il est durable grâce à un boîtier en métal et il comprend toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin, comme un mode à commande vocale qui commence à enregistrer chaque fois qu’il y a du son à proximité. Et si vous vous rendez sur Amazon dès maintenant, vous pouvez en acheter un pour seulement 53,82 $ grâce à une double remise à durée limitée.

Meilleure offre du jour Ce robot aspirateur est bien trop beau pour être en vente pour seulement 89,99 $ ! Prix ​​catalogue : 99,99 $ Prix : 89,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Tout ce que vous avez à faire est de passer quelques minutes à parcourir les critiques sur Amazon Enregistreur à commande vocale Atto Digital TileRec page produit et vous verrez qu’il y a tellement de bonnes utilisations pour cet enregistreur compact. Certaines personnes l’utilisent pour enregistrer des réunions et des cours afin de pouvoir référencer les enregistrements plus tard. D’autres l’utilisent pour enregistrer des conversations et des négociations afin d’avoir la preuve de leurs positions, ce qui est bien tant que c’est légal dans votre état. Un officier de police a examiné cet appareil et a déclaré qu’il s’agissait d’une excellente sauvegarde pour les caméras corporelles et les enregistreurs de salle d’entretien, qui pourraient mal fonctionner. Un critique a même dit qu’elle l’avait utilisé pour attraper son petit ami en train de tricher.

Le TileRec est un enregistreur merveilleusement compact qui coche toutes les cases que vous voudriez qu’il coche. Il dure 24 heures d’enregistrement combinées sur une seule charge et prend moins de 2 heures pour se recharger à vide. Il dispose également de suffisamment de stockage interne pour économiser jusqu’à 145 heures d’audio de qualité CD. Et ne vous inquiétez pas d’avoir besoin d’un logiciel propriétaire pour la lecture, car il utilise le format de fichier MP3 standard. Vous pouvez également le configurer pour enregistrer en continu (les enregistrements sont automatiquement divisés en fichiers d’une heure) ou activer l’activation vocale afin qu’il n’enregistre que lorsqu’il y a du son à proximité.

Il est à noter que si vous l’utilisez pour quelque chose de secret, ne vous inquiétez pas car vous pouvez désactiver le voyant LED.

le Enregistreur à commande vocale Atto Digital TileRec est un excellent choix pour tous ceux qui recherchent un enregistreur petit et durable, et il est en vente dès maintenant sur Amazon avec une remise grâce à un coupon que vous pouvez couper.

TileRec – Enregistreur à commande vocale le plus fin avec capacité d’enregistrement de 145 heures, enregistrements MP3, 24… Prix catalogue : 59,80 $ Prix : 53,82 $ Vous économisez : 5,98 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici les principaux points à retenir :

Atto Digital présente son enregistreur à commande vocale TileRec comme l’enregistreur à commande vocale le plus petit et le plus mince au monde disponible pour le grand public. Ce petit enregistreur ne mesure que 1/4 de pouce d’épaisseur et mesure 1,6 pouce carré Opération simple à un bouton pour que vous puissiez rapidement et allumez-le et éteignez-le facilement Glissez le TileRec dans votre portefeuille, votre poche ou votre sac à main et vous pouvez facilement et secrètement enregistrer tous les sons autour de vous à tout moment Offre 24 heures d’autonomie par charge et ne prend que 2 heures pour se recharger complètement à partir de vide Comprend suffisamment de stockage intégré pour économiser jusqu’à 145 heures d’enregistrement avec un son de qualité CD à 128 kbps Enregistre des fichiers audio au format MP3 standard afin que vous n’ayez pas besoin de logiciel spécial pour la lecture TileRec comprend un mode capteur à commande vocale qui enregistre l’audio chaque fois qu’il y a du son à proximité, puis s’arrête lorsque la zone environnante est silencieuse pendant un certain temps Il existe également un mode d’enregistrement continu Il est parfait pour enregistrer des interviews, conférer ences, réunions, et plus Le voyant LED clignotant peut être désactivé pour un enregistrement secret Cet enregistreur a un boîtier métallique robuste qui est construit en alliage d’aluminium pour aider à lui donner une grande durabilité Ne pèse que 0,52 once Comprend un support technique à vie sans frais supplémentaires – si vous avez des problèmes avec l’enregistreur, contactez simplement Atto Digital et obtenez une réponse rapide

TileRec – Enregistreur à commande vocale le plus fin avec capacité d’enregistrement de 145 heures, enregistrements MP3, 24… Prix catalogue : 59,80 $ Prix : 53,82 $ Vous économisez : 5,98 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.