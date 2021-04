Les acheteurs d’Amazon deviennent fous de ce kit d’accessoires Instant Pot de 32 $ – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les offres d’Amazon sur les Instant Pots sont un peu légères en ce moment, mais il y a encore des offres solides à trouver. Par exemple, vous pouvez récupérer le Duo de pots instantanés de 6 pintes que tout le monde aime tant pour seulement 10 $ de plus que la version Mini qui fait la moitié de la taille. C’est une super affaire!

D’un autre côté, si vous avez déjà un pot instantané et que vous n’avez pas envie d’obtenir quelque chose de nouveau, il y a toujours une offre formidable que vous devriez vérifier dès maintenant sur Amazon. Le populaire Ensemble d’accessoires pour pot instantané Kosbon 73 pièces ajoute toutes sortes de nouvelles fonctionnalités impressionnantes à votre Instant Pot, et vous pouvez en acheter une aujourd’hui pour seulement 31,99 $.

Les grandes ventes d’Amazon avant les vacances chaque année incluent de nombreuses offres phénoménales Instant Pot. Cela signifie que des tonnes de gens ont probablement maintenant de nouveaux pots instantanés qu’ils apprécient depuis quelques mois. Mais que vous soyez sur le point de marquer un nouvel Instant Pot ou que vous ayez un modèle que vous utilisez depuis des années, il existe un kit d’accessoires impressionnant que vous devriez vérifier qui transformera complètement votre expérience Instant Pot.

Les pots instantanés sont tellement géniaux en raison de leur polyvalence remarquable. Avec un seul appareil, vous pouvez cuisiner autant de repas différents qui couvrent tous les types de cuisine. Ce que vous réalisez peut-être maintenant, c’est qu’il existe tout un monde de fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez ajouter à n’importe quel Instant Pot en achetant quelque chose comme le Ensemble d’accessoires pour pot instantané Kosbon 73 pièces.

Avec plus de 4700 évaluations 5 étoiles sur Amazon, le kit Kosbon fait partie des options les mieux notées que nous ayons rencontrées. Il contient 73 pièces différentes, y compris des supports, des casseroles, des paniers, des moules, des ustensiles, des gants de cuisine et plus encore. Ce kit est même livré avec des feuilles de triche magnétiques que vous pouvez coller à votre réfrigérateur.

Que vous soyez un débutant d’Instant Pot ou un propriétaire de longue date d’Instant Pot cherchant à mélanger un peu les choses, ce sera le meilleur 32 $ que vous dépenserez en 2021.

Voici les points forts de la page produit d’Amazon:

★ [2020 Superior Value Complete Accessories Set for Instant Pot] – Cadeau idéal pour Thanksgiving et Joyeux Noël. Ces accessoires pour pots instantanés fournissent tout ce dont vous avez besoin pour des plats délicieux. Le kit comprend 60 papiers de cuisson pour gâteaux, 2 paniers à vapeur, 1 grille à vapeur, 1 moule à charnière antiadhésif, 1 casier à œufs, 1 moule à bouchées d’œuf, 1 pince de cuisine, 1 pince pour assiette, 2 mitaines de four et 3 tricheurs magnétiques. Feuilles. ★ [FITS 5/6/8 QT INSTANT POT AND TOP BRAND PRESSRESURE COOKER] – Nos accessoires pour casserole instantanée conviennent aux autocuiseurs et marmites de 5, 6 et 8 pintes, tels que les autocuiseurs électriques XL, Cuisinart CPC-600, Fagor 6 pintes, Instant Pot IP-LUX50, IP-LUX60, IP-DUO60, IP-DUO80, IP-LUX80. ★[PREMIUM QUALITY MATERIAL& SAFE] – La sécurité des consommateurs est notre première priorité. Tous les accessoires sont conformes aux normes américaines de qualité alimentaire, fabriqués en acier inoxydable 304 de qualité alimentaire et en silicone de haute qualité. Ils sont également SANS BPA, résistants aux odeurs, sans plomb, sans phtalate, PVC et autres matériaux toxiques. Robuste et durable, pas de rouille pour toujours, facile à nettoyer, lavable au lave-vaisselle, résistance à des températures plus élevées et résistance à la corrosion. ★ [HEALTHY and LOW-CALORIE FOODS] – Notre ensemble d’accessoires pour autocuiseurs vous aide à préparer des repas sains pour votre famille par rapport aux aliments frits ou grillés. Ce sont des aliments FAIBLES EN CALORIES et conservent 95% de nutriments. Vous pouvez cuisiner des variétés d’aliments avec nos accessoires, tels que la viande, les fruits de mer, le poisson, les légumes, les œufs, les gâteaux, les céréales, les haricots et les aliments pour bébés, entre autres. La grande capacité, les doubles couches et la conception du support à vapeur vous aident à cuisiner toutes sortes d’aliments en même temps, à avoir une nutrition équilibrée tous les jours ★ [Three Magnetic Cheat Sheets] – Trois feuilles de triche sont magnétiques, qui adhèrent facilement à votre appareil, réfrigérateur ou INSTA. Vous pouvez vérifier facilement les temps de cuisson de 45 aliments courants, comme les viandes, les légumes, les fruits de mer, le riz et les haricots, sans avoir besoin de les chercher dans des livres, des manuels ou des smartphones.

