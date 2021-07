Les acheteurs d’Amazon s’extasient sur cet écran de projection de cinéma maison de 120″ qui ne coûte que 23 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les projecteurs de cinéma maison offrent une excellente alternative aux téléviseurs intelligents coûteux. Il y a cependant un gros problème que les gens ont avec les projecteurs de cinéma maison. Et quiconque a caressé l’idée d’en acheter un sait probablement de quoi nous parlons. Les écrans de projection peuvent ajouter des centaines de dollars au coût de votre installation de cinéma maison. Les projecteurs de cinéma maison peuvent toujours être une excellente option, surtout si vous voulez un écran géant. Les téléviseurs avec des écrans de plus de 75 ou 80 pouces coûtent des milliers et des milliers de dollars, mais vous pouvez dépenser aussi peu que quelques centaines de dollars pour un projecteur et obtenir un écran gigantesque de plus de 100 pouces.

Si vous avez un projecteur de cinéma maison ou si vous êtes à la recherche d’un projecteur et que vous voulez un écran bien évalué qui ne coûtera pas une fortune, nous avons ce qu’il vous faut. Nous avons trouvé un écran de projection massif de 120 pouces sur Amazon qui a des milliers de notes 5 étoiles, et il est en vente aujourd’hui pour seulement 22,95 $ !

Meilleure offre du jour Cuisinez un steak et un poulet parfaits à chaque fois avec cette brillante trouvaille Amazon – maintenant en vente! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 37,99 $ Vous économisez : 2,00 $ (5%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Il existe de nos jours de nombreuses options intéressantes pour les téléviseurs grand écran qui sont remarquablement abordables. Un bon exemple est ce top-rated Téléviseur Fire 4K de 65 pouces c’est actuellement seulement 550 $ sur Amazon. Mais si vous voulez un téléviseur VRAIMENT grand de 80 pouces ou plus, vous devrez dépenser des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars pour obtenir quelque chose de décent. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, cependant, c’est qu’il existe une autre option qui coûte beaucoup moins cher.

Les projecteurs de cinéma maison des grandes marques coûtent souvent une petite fraction de ce que vous paieriez pour un énorme téléviseur. Et pourtant, de nombreux modèles prennent en charge une belle image claire pouvant aller jusqu’à 150 pouces, voire plus. Par exemple, le Projecteur Epson Home Cinéma 2200 prend en charge les tailles d’écran jusqu’à 320 pouces – ou près de 27 pieds. Incroyablement, c’est seulement 699,99 $ en ce moment alors qu’il est en vente. Bien sûr, la projection sur un mur n’est pas optimale. C’est pourquoi beaucoup de gens s’énervent de devoir également acheter un écran de projection pour des centaines d’autres. Heureusement pour vous, nous avons trouvé une option géniale qui ne coûte presque rien.

Vérifiez certainement le Écran de projection P-JING PJ-TYB 120 pouces. C’est un formidable écran pliable avec un design sans pli que les acheteurs d’Amazon adorent. Vous pouvez le monter en permanence sur votre mur ou le plier et l’utiliser comme écran portable, et il a une conception sans pli qui élimine les lignes qui dérangent les gens sur la plupart des écrans de projecteur portables. Est-ce qu’il livre ? Eh bien, ce modèle a déjà accumulé plus de 7 000 critiques 5 étoiles sur Amazon. Et le meilleur, c’est le prix :

Vous pouvez en acheter un en vente aujourd’hui pour seulement 22,95 $ si vous coupez le coupon sur Amazon !

Écran de projection 120 pouces 16:9 HD écran de projection portable pliable anti-froissement pour films… Prix catalogue : 24,95 $ Prix : 22,95 $ Vous économisez : 2,00 $ (8%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : J8BVIPS3

Voici quelques détails clés :

Cet écran de projection de cinéma maison de haute qualité est fabriqué à partir de tissu en polyester naturel. Il se déplie jusqu’à 120 pouces alors qu’il est portable et ne pèse que 2,2 lb. Inquiet des rides ? Il suffit de l’accrocher à l’intérieur ou à l’extérieur et de regarder les rides disparaître. Cet écran est également plus lumineux que la plupart des écrans comparables. Cela signifie que vous verrez une image plus claire dans les pièces qui ne sont pas dans le noir. Si l’écran devient poussiéreux, essuyez-le simplement avec un chiffon humide. Parfait pour regarder des films, des sports, des photos, des vidéos musicales, des jeux vidéo et plus encore. Comprend 12 œillets finis en métal pour le montage, ainsi que des crochets muraux et une corde à couper. Convient pour une utilisation intérieure et extérieure. Inclus dans l’emballage : écran 16:9 (diagonale 120″ avec une zone de visualisation de 104″ x 58″), un paquet de 16 crochets à peler et coller et deux cordes de 5 mètres.

Écran de projection 120 pouces 16:9 HD écran de projection portable pliable anti-froissement pour films… Prix catalogue : 24,95 $ Prix : 22,95 $ Vous économisez : 2,00 $ (8%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : J8BVIPS3

Découvrez plus des meilleures offres en ligne sur notre chaîne Offres !

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.