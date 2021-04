Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par ce gadget de cuisine à 45 $ qui est devenu viral sur TikTok – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Parfois, vous rencontrez un gadget sur Amazon qui attire immédiatement votre attention. Ensuite, une fois que vous avez enfin mis la main dessus, vous vous demandez comment vous avez pu vous en passer. Tel est le cas avec le Ouvre-bocal électrique Sinceller, qui est instantanément devenu un appareil incontournable dans ma cuisine dès son arrivée.

Je l’ai découvert après qu’il soit devenu viral dans un tas de vidéos sur TikTok maintenant que je l’ai, je ne lutterai plus jamais pour ouvrir un pot à nouveau. Vous serez époustouflé de voir à quel point ce petit gadget fonctionne d’une simple pression sur un bouton – il ouvre même des bocaux avec des couvercles vraiment collés dessus. Que vous souffriez d’arthrite ou que vous en ayez simplement marre de lutter avec des paupières tenaces, ce petit appareil est essentiel. Et le meilleur de tous, cela ne coûte que 44,99 $ chez Amazon!

«Cet article fonctionne très bien! Cela ouvre des bocaux solides que même mon mari ne peut pas ouvrir », a déclaré un acheteur d’Amazon en examinant le Ouvre-bocal électrique Sinceller. Un autre a simplement proclamé: «J’adore, j’adore, j’aime ça.»

Voici une critique en particulier que vous devriez absolument consulter:

Je dois dire que j’aime vraiment ce produit. J’écris rarement des critiques. Cependant, j’en ai acheté un pour moi, un pour mon père et un autre pour ma belle-mère. Ils sont faciles à utiliser et fonctionnent sur tout! J’ai remarqué dans les questions que les gens s’inquiètent de savoir si cela ouvrira ou non la taille des éléments qu’ils veulent ouvrir. J’ai donc joint quelques photos montrant comment il s’accroche à un très grand couvercle ainsi qu’à un très petit. Je recommande fortement ce produit. Littéralement, il n’y a absolument aucune tension sur votre poignet. Vous appuyez simplement sur le bouton et il n’y a pas de rotation de votre poignet. Il fait tout! J’adore quand j’obtiens des produits qui fonctionnent au-delà de mes attentes!