Les acheteurs d’Amazon sont ravis de ces accessoires pour smartphone qui coûtent moins de 20 $ chacun – .

Le large choix d’accessoires pour smartphone disponibles est un sac mélangé. Bien sûr, la sélection d’accessoires de haute qualité est excellente, mais il existe tellement d’options différentes que les gens ont souvent du mal à savoir par où commencer.

Les gens choisissent souvent des produits coûteux avec l’idée que le coût élevé équivaut à la qualité, mais ce n’est certainement pas toujours le cas. Ici, nous avons rassemblé cinq accessoires de smartphone extrêmement populaires que tout le monde devrait avoir, et chacun ne coûte que 20 $ ou moins.

L’équipe de . Deals a creusé dans les profondeurs d’Amazon pour trouver cinq excellents accessoires pour smartphone que nous devrions tous avoir. Et la meilleure partie est que chacun coûte 20 $ ou moins! Les exemples incluent un ultra-rapide Chargeur sans fil Letscom 15W c’est seulement 9,99 $ et 11 $ chargeur de voiture à deux ports c’est si petit que vous pouvez fermer le couvercle d’alimentation sur le port de chargement de votre voiture sans même le retirer.

Il y a aussi un support compact pour smartphone pour 7,19 $, parfait pour les appels vidéo Zoom mains libres, un Chargeur à 4 ports AmazonBasics qui peut recharger deux appareils en même temps pour moins de 19,99 $, et une paire de Écouteurs Bluetooth avec plus de 3000 avis 5 étoiles sur Amazon qui ne coûtent que 19,99 $. Vérifiez-les tous ci-dessous.

Chargeur sans fil ultra-fin LETSCOM 15 W

Chargeur mural à 4 ports AmazonBasics

Casque Bluetooth Mpow Flame

Chargeur de voiture double port tout métal AINOPE 4.8A

Support de téléphone portable UGREEN

