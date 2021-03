Les acheteurs de logements abordables connaissent mal le programme PMAY: enquête

La durée maximale des prêts de 20 ans dans le cadre du PMAY a été interprétée à tort comme étant de 30 ans par près de la moitié des répondants à l’enquête.

Bien que le gouvernement ait étendu les avantages fiscaux pour le segment du logement abordable dans le budget 2021, plus de 46% des acheteurs de maison existants dans cette catégorie ont été jugés ignorants du programme Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY).

Telles sont les conclusions de la toute première enquête de BASIC Home Loan visant à évaluer la compréhension des acheteurs de maison du PMAY, un programme lancé par le gouvernement pour fournir un « Logement pour tous d’ici 2022 » en Inde. L’enquête de sensibilisation a porté sur plus de 1 000 clients de prêts au logement abordable qui ont bénéficié d’un financement au cours des neuf derniers mois.

Les résultats de l’enquête de BASIC Home Loan, une start-up fintech pour les prêts immobiliers automatisés pour les ménages à revenus moyens et faibles en Inde, reflètent le vaste fossé entre la réalité et la compréhension générale de ce programme, visant à fournir un logement digne pour tous.

Moins de 17% des personnes interrogées savaient que 2,67 lakh de roupies étaient le montant maximal de subvention disponible dans le cadre du PMAY. Même la question de la propriété obligatoire des femmes pour bénéficier des avantages du PMAY manquait de clarté. Seuls 48% des personnes interrogées savaient que les acheteurs de maisons EWS et LIG sont des consommateurs prioritaires couverts par ce règlement.

La durée maximale des prêts de 20 ans dans le cadre du PMAY a été interprétée à tort comme étant de 30 ans par près de la moitié des répondants à l’enquête. Seuls 37% des participants ont répondu avec précision à cette question.

Indira Awas Yojana (IAY) en 2015 a été reconditionnée sous le nom de Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY). Le programme renouvelé a étendu les prêts au logement abordable pour inclure les nouveaux propriétaires dans les zones urbaines de l’Inde provenant de propriétaires ruraux.

Atul Monga, PDG de BASIC Home Loan, estime que les bénéficiaires éligibles au PMAY devraient bénéficier des avantages par défaut, au lieu de passer par le processus de remplissage d’une autre demande auprès du prêteur. «Cela fait six ans que le programme a été annoncé. Depuis lors, deux catégories supplémentaires ont été incluses, mais la population éligible manque toujours de clarté de base autour de ce régime. Les prêteurs, le gouvernement et l’écosystème qui en découle doivent assumer davantage de responsabilités pour sensibiliser et sensibiliser le public à ce problème », a-t-il déclaré.

Sur les raisons pour lesquelles il est important de remédier à ce manque de sensibilisation sur le programme de prêts abordables, Monga a ajouté qu’une compréhension précise du programme pouvait atténuer les problèmes de logement de millions de propriétaires urbains et ruraux pour la première fois. «La question de la sensibilisation est urgente surtout dans les zones urbaines étant donné la date limite imminente pour les catégories MIG I et II (qui se trouvent principalement dans les zones urbaines). Cette offre à durée limitée combinée à la rareté des logements urbains, évaluée à 3,41 crore d’ici 2022, fait de la sensibilisation à PMAY un problème très pressant.

L’admissibilité des femmes propriétaires pour la première fois à bénéficier des avantages du PMAY est mise en doute à la lumière de leur changement d’état civil. Les prestations PMAY pour les femmes candidates sont-elles invalidées après le mariage, à mesure que le revenu du ménage change? Ces zones grises remettent en question la perception de la personne ordinaire du schéma.

La nouvelle version 2021 du régime PMAY avec de nouvelles fonctionnalités et deux catégories supplémentaires, à savoir MIG I et MIG II (groupe à revenu intermédiaire I et II), a obtenu une prolongation du délai jusqu’au 31 mars 2021. Pour les LIG et EWS existants catégories, la date limite s’étend au 31 mars 2022.

