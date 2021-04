Les acheteurs de magasin discutent des meilleures pratiques en matière de rendez-vous sur le marché virtuel – WWD

Mercredi, les meilleures pratiques en matière de rendez-vous sur le marché virtuel ont été le sujet d’une conversation avec des acheteurs de grands magasins et de magasins spécialisés.

Hébergés par NuOrder, la plate-forme de commerce électronique interentreprises basée à Los Angeles, les acheteurs ont parlé de ce que les marques doivent faire pour avoir des rendez-vous commerciaux réussis avec les détaillants. La conversation a été menée par Paola de Marco, directrice de l’expérience client de détail chez NuOrder.

Les suggestions des acheteurs allaient de l’envoi d’échantillons de tissus aux détaillants à la présentation de prêt-à-porter sur des figurines, à l’augmentation des feuilles de lignes avec des vidéos d’inspiration et à une visite virtuelle de leurs salles d’exposition.

Les participants étaient Joyce Lin, acheteuse de Nordstrom, contemporaine avancée des femmes; Lisa Warford, acheteuse de Nordstrom, les meilleures chaussures pour femmes; Marisa Silber, acheteuse Saks Fifth Avenue, créatrice et chaussures contemporaines; Kate Butler, acheteuse Saks, collections contemporaines pour femmes, et Wenny Luo, acheteuse de Bloomingdale, collections modernes pour femmes.

Maintenant que les rendez-vous sont 100% numériques, Warford de Nordstrom a déclaré que la pré-commercialisation était devenue une partie importante de leur processus de planification. Elle a déclaré que NuOrder permettait aux marques de charger leurs collections avant les rendez-vous afin qu’elle puisse afficher et pré-assortir l’achat, ce qui permet au rendez-vous d’être plus efficace et de se dérouler en douceur. Elle a déclaré que les fournisseurs ont créé une visite virtuelle de leurs salles d’exposition, ce qui permet aux acheteurs de voir le point de vue de la façon dont la collection s’est réunie, ainsi que de mettre en lumière les tendances et les coloris clés.

Lin de Nordstrom a déclaré qu’il était important que les marques soient préparées avec des actifs et qu’il était important d’avoir des images claires chargées sur NuOrder, et sur la figure est préférable pour rtw. Beaucoup de leurs marques envoient des échantillons à l’avance afin de pouvoir sentir le tissu, qui n’apparaît pas sur un écran. Elle a également suggéré aux marques de présenter en premier les groupes de styles les plus importants.

«Un grand nombre de nos marques ont fait un excellent travail avec les visuels des étagères, ce qui nous a aidés à créer des histoires de couleurs et à voir comment les styles sont commercialisés sur un luminaire. Une vidéo claire et un son clair vont très loin dans un rendez-vous virtuel sur le marché », a-t-elle déclaré.

Selon Luo, une marque comme Eileen Fisher a utilisé le portail de la marque.Avant sa nomination sur le marché, elle se rendra sur le portail de la marque et verra l’inspiration derrière la ligne et les histoires de couleurs. Elle a dit que Lafayette 148 fait de la vidéo avec sa directrice créative Emily Smith marchant à travers la ligne comme si vous y étiez.

«C’est très bien fait», dit-elle. Ils enregistrent également un défilé. «Cela nous permet de voir les vêtements sur le corps et comment ils le voient. Tout ce que les marques peuvent faire pour donner l’impression que vous êtes là est très utile… et les échantillons sont également essentiels », a déclaré Luo.

Butler a convenu qu’avoir une feuille de ligne est une bonne chose, mais que toutes les valeurs ajoutées sont importantes. Elle pense qu’il est bon d’ajouter d’autres éléments, tels que le nuancier, des diapositives d’inspiration et des informations sur la façon dont la collection s’est constituée. Elle aime voir comment ils l’envisagent dans un magasin de détail «et je peux le traduire en quoi il ressemblera à Saks», a-t-elle déclaré.

«Je demande toujours un contexte supplémentaire. C’est ce qui fait un rendez-vous réussi », a déclaré Butler.

Silber a déclaré qu’elle allait en Europe plusieurs fois par an pour voir des chaussures. Pour les chaussures, il est difficile de voir virtuellement le poids d’une chaussure. Elle a dit que si une chaussure est trop lourde, le client la rendra. Elle a également noté que parfois les couleurs en personne peuvent être différentes sur les écrans.

Lorsqu’on lui a demandé comment ils décidaient avec quelles marques travailler, Butler a déclaré que cela se résumait toujours à de bons produits. Elle aime aussi les marques dont l’équipe est passionnée par la ligne, qui devient contagieuse. Elle a expliqué qu’il y aura des hauts et des bas dans l’entreprise, et elle est à la recherche de marques «qui peuvent se tenir main dans la main, avoir des partenariats solides est inestimable.»

En réponse à une question d’un spectateur, Warford a déclaré que les acheteurs sont toujours à la recherche de nouvelles ressources et de nouvelles marques et utilisent leur bureau de la mode comme une ressource. Elle reçoit quotidiennement des e-mails et y répond à tous. «Si vous m’envoyez un e-mail et des feuilles de lignes, je les examinerai et je vous ferai part de vos commentaires, oui ou non… Les nouvelles ressources sont très importantes pour notre entreprise. Mon travail consiste à tout voir et à vous répondre avec mes commentaires », a-t-elle déclaré. Elle a dit que pour les marques émergentes, il est important pour elles de connaître leur marché, la pertinence de la marque et le rapport qualité-prix sont très importants, et la marque devrait construire son profil sur les médias sociaux.

Les acheteurs ont déclaré qu’ils allaient être numériques en juin et espèrent qu’en septembre, ils pourront voir des personnes sur le marché.