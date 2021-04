Les acheteurs de OnePlus 9 Pro signalent déjà des problèmes de surchauffe

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Plusieurs acheteurs de OnePlus 9 Pro sont confrontés à des problèmes de surchauffe avec leur téléphone, la plupart des gens signalent que l’appareil chauffe lors de l’utilisation de l’application appareil photo, certains rencontrent même des problèmes de surchauffe pendant la configuration et le chargement.

Dès sa sortie de presse, le OnePlus 9 Pro est déjà confronté à des problèmes d’utilisation, semble-t-il. Plusieurs nouveaux propriétaires du téléphone signalent des cas de surchauffe. Les plaintes ont été repérées sur Twitter ainsi que sur un fil de discussion OnePlus.

De nombreux utilisateurs disent que leur téléphone chauffe lors de l’utilisation de l’application appareil photo. Un utilisateur, en particulier, essayait d’enregistrer un clip 4K 60fps, mais n’a réussi à obtenir des images valant qu’une minute en raison de la surchauffe. Un autre propriétaire de OnePlus 9 Pro n’a même pas pu prendre de photo au soleil en raison du problème de surchauffe.

L’avertissement de surchauffe du téléphone apparaît dans de tels scénarios, bloquant automatiquement certaines fonctions telles que l’application appareil photo.

Certains propriétaires de OnePlus 9 Pro remarquent également le problème lors du chargement de leur téléphone. Chez Amazon India, plusieurs acheteurs vérifiés ont signalé des problèmes similaires. L’un d’eux a déclaré que leur OnePlus 9 Pro avait commencé à afficher l’avertissement de surchauffe avant même de pouvoir terminer la configuration du téléphone.

Dans certains cas, des problèmes de surchauffe entraînent également une décharge importante de la batterie.

On ne sait pas ce qui cause ce problème et s’il affecte juste un petit nombre d’unités ou s’il s’agit d’un problème plus répandu. OnePlus pourrait éventuellement émettre un correctif via une mise à jour OTA si la surchauffe se produit en raison d’un bogue logiciel. Cependant, la société n’a pas encore reconnu officiellement le problème.

Êtes-vous un nouveau propriétaire de OnePlus 9 Pro confronté à des problèmes de surchauffe? Si tel est le cas, décrivez votre problème dans la section commentaires ci-dessous.