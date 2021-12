Les acheteurs de PC Grand Theft Auto Trilogy peuvent obtenir un nouveau jeu gratuitement

Rockstar offre aux joueurs qui ont acheté Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition un jeu gratuit suite au contrecoup et aux retours négatifs que la collection a reçus.

À partir d’aujourd’hui, les joueurs qui ont acheté la version PC du jeu via le lanceur Rockstar Games auront la possibilité de réclamer l’un des jeux suivants :

Pour les joueurs qui ne sont pas intéressés par l’un de ces titres, ils peuvent choisir de réclamer une carte Great White Shark ou 55 lingots d’or dans Red Dead Online. La date limite pour cette offre est le 6 janvier 2022 à 00 h HE.

La nouvelle suit Rockstar promettant déjà les versions classiques des jeux sans frais supplémentaires après que les utilisateurs de PC ont signalé divers problèmes techniques. La version PC du lanceur de Rockstar Games a été retirée le mois dernier au milieu d’informations selon lesquelles les fichiers du « Saint Graal » du jeu avaient été découverts, qui incluraient supposément du contenu coupé et des messages des développeurs de Rockstar North. Alors que Rockstar a cité des problèmes de performances et promis de futures corrections pour le jeu, certains pensent que cela fait partie de la raison pour laquelle les jeux ont été supprimés du magasin.

Dans la revue Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition de GameSpot, Justin Clark a déclaré: « Peu importe à quoi ressemble la liste des fonctionnalités tant vantées, il y a peu de décisions créatives mises en œuvre pour ces ports qui se rendent du tout supérieurs aux autres versions publiées sur les années. »

