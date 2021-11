Les acheteurs doivent utiliser des clauses de variation des prix pour absorber l’impact de la hausse des prix des matières premières : organisme de l’industrie électrique

Le marché des équipements électriques en Inde comprend des équipements de production tels que des chaudières, des turbines et des générateurs ; transmission et distribution (T&D) et équipements connexes tels que des transformateurs, des câbles, des lignes de transmission, etc. (Image : Pixabay)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : La hausse anormale et sans précédent des prix de toutes les principales matières premières, qui sont des intrants essentiels dans la fabrication d’équipements électriques, a rendu presque impossible (pour les fabricants, dont beaucoup sont des MPME) l’exécution de contrats assortis d’une stipulation de prix fixe ou comportant des restrictions en matière de variation de prix (PV) a déclaré l’association indienne des fabricants d’électricité et d’électronique (IEEMA). Par conséquent, pour atténuer l’impact, l’organisme représentatif de l’industrie électrique, l’IEEMA, a désormais appelé à incorporer des clauses de variation de prix (PVC) dans tous les contrats de manière cohérente afin de protéger les intérêts des acheteurs et des fournisseurs.

Les prix des matières premières ont bondi de 25 % à 90 % au cours de la dernière année et demie. Par exemple, l’aluminium a augmenté de 85 %, tandis que le cuivre a bondi de 80 %. Les prix de l’acier ont également augmenté de 50 à 80 %, tandis que les polymères ont connu une augmentation de 50 à 90 %. Transformer Oil a également augmenté de 25 pour cent, selon l’IEEMA.

« La fluctuation des prix des matières premières est un phénomène régulier et de nature cyclique. Le fournisseur et l’acheteur ne peuvent pas contrôler la même chose. Par conséquent, les clauses de variation de prix sont un outil pour atténuer ce risque, et l’incorporation de clauses de variation de prix uniformes dans le contrat agit comme un amortisseur et atténue l’effet des fluctuations des prix des matières premières. Son utilisation donne non seulement un coussin à la fois au fournisseur et à l’acheteur, mais protège également leurs intérêts », a déclaré Vipul Ray, président de l’IEEMA dans un communiqué.

Ray a ajouté que si la situation actuelle devait persister longtemps, les plans de transport d’électricité de l’Inde seraient affectés négativement ainsi que l’impact sur les programmes de distribution d’électricité du ministère de l’Énergie, affectant l’économie globale où l’électricité est l’épine dorsale. Il a exhorté les acheteurs à utiliser le PVC IEEMA pour atténuer les chocs provoqués par la flambée des prix des matières premières. Cela aidera à atténuer la flambée des prix des matières premières et à protéger la santé financière des fournisseurs, des sous-traitants et des vendeurs à long terme, a-t-il déclaré.

Le marché des équipements électriques en Inde comprend des équipements de production tels que des chaudières, des turbines et des générateurs ; transmission et distribution (T&D) et équipements connexes tels que transformateurs, câbles, lignes de transmission, appareillage de commutation, condensateurs, compteurs d’énergie, isolateurs, etc.

« L’impact prix est très élevé au niveau des plastiques ou des métaux ou encore des composants électroniques par rapport à l’avant-Covid. Et malheureusement, les MPME ne sont pas en mesure de répercuter ce coût sur leurs clients. L’acier et l’aluminium, le cuivre, etc., ont presque doublé. Il en va de même pour les plastiques. Le polyamide et le polycarbonate ont également doublé », avait déclaré Ray le mois dernier à Financial Express Online. Le gouvernement envisage que le secteur indien de la fabrication de produits électroniques représente environ 300 milliards de dollars d’ici 2024-25, avait rapporté PTI le mois dernier, citant le ministre d’État à l’Électronique et à l’informatique Rajeev Chandrasekhar.

