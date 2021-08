Les acheteurs dominent le marché, ciblant le niveau de 518 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

in

Analyse des prix Aave (AAVE) – 15 août

Marché AAVE/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 470 $, 518 $, 626 $

Niveaux d’assistance : 411 $, 384 $, 348 $

Tendance à long terme de l’AAVEUSD : haussière

Aave est sous le contrôle des taureaux. Il a amorcé une tendance haussière le 21 juillet ; cela est clairement remarqué lorsque la bougie engloutissante haussière a brisé le niveau de résistance de 302 $. De plus en plus de bougies haussières continuent d’émerger et le prix s’incline vers le niveau de résistance de 411 $. La crypto-monnaie a brisé le niveau de résistance mentionné ci-dessus, ciblant un niveau de résistance de 470 $ pour le moment.

Le graphique journalier a montré que les acheteurs dominent le marché. L’action des prix a formé un modèle de graphique à double fond sur le graphique journalier. Actuellement, le niveau de résistance clé à surveiller se situe à 470 $, 626 $ et 700 $. Un mouvement à la baisse peut porter le prix à 411 $. Une cassure baissière est attendue au niveau de support de 411 $, ce qui exposera la pièce au niveau de support de 384 $ et 348 $. L’indice de force relative (14) se dirige vers la zone de survente, indiquant une nouvelle

mouvement descendant.

Tendance à moyen terme de l’AAVEUSD : haussière

La performance d’Aave a été très haussière sur le graphique de 4 heures ; cela peut être dû à une pression persistante des acheteurs d’AAVE. En d’autres termes, les actions de prix restent dans une tendance à la hausse depuis plusieurs semaines. Le marché évolue à la hausse et cela pourrait continuer à moins que le niveau de résistance à 201 $ ne se maintienne.

Le prix se négocie au-dessus de 9 périodes EMA et de 21 périodes EMA, ce qui indique que les taureaux ont le contrôle. La période de l’indice de force relative (14) se déplace dans la zone de surachat et la ligne de signal pointe vers le haut pour indiquer le signal d’achat.

