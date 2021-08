Les acheteurs d’une épicerie de Los Angeles terrorisés par un ours se promenant dans les allées

in

Un bébé ours a été filmé en train de se promener avec désinvolture dans une épicerie de Los Angeles samedi matin.

La scène bizarre s’est produite dans une épicerie Ralph’s dans le quartier de banlieue de Porter Ranch à Los Angeles.

Un ours a été filmé en train de flâner dans un Ralph de Los Angeles. (faune.ca.gov)

L’actrice Tisha Campbell a posté une vidéo de l’ours, disant qu’elle venait juste d’entrer dans son Ralph’s local et de le voir.

D’autres acheteurs sont visibles dans la vidéo, semblant complètement imperturbables alors que l’ours se promène dans une allée.

Des témoins ont déclaré à FOX 11 que l’ours avait erré dans le magasin et avait finalement été chassé par les employés.

Le département californien de la pêche et de la faune a localisé l’ours de 120 livres derrière un Walmart voisin, l’a calmé et l’a déplacé au plus profond de la forêt nationale d’Angeles, a rapporté KCAL 9.

Aucun blessé n’a été signalé.