Les acheteurs et vendeurs de NFT pourraient être redevables de l’impôt sur les gains en capital «inconnu» aux États-Unis

À l’approche de la saison fiscale américaine, les investisseurs qui achètent et vendent des NFT à l’aide de la cryptographie pourraient être soumis à une pénible surprise fiscale sur les plus-values, a expliqué un expert sur CNBC ce jeudi. Le montant imposable du produit de l’explosion du NFT au profit de l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis pourrait monter en flèche au-delà de 30%, ce qui nuirait aux énormes bénéfices réalisés grâce à l’engouement pour le NFT.

La malédiction de la «disposition des biens»

Malgré des bénéfices incroyables dans les NFT, la plupart des acheteurs et des vendeurs restent dans l’ignorance de ce qu’ils devraient payer en impôts, a déclaré Shehan Chandrasekera, responsable de la stratégie fiscale chez Crypto Portfolio and Tax Tracker, CoinTracker, dans l’interview de CBNC.

Selon un principe de l’IRS nommé, la «disposition d’actifs» sous ses directives sur les taxes sur les crypto-monnaies affecte l’achat d’actifs tels que les NFT utilisant des crypto-monnaies. Au fond, les acheteurs de NFT qui utilisent une cryptographie très appréciée pour acheter des NFT impliquent un impôt potentiel élevé sur les plus-values, a expliqué Shehan.

«Si vous échangez de la monnaie virtuelle détenue en tant qu’immobilisation contre d’autres biens, y compris contre des biens ou une autre monnaie virtuelle, vous constaterez un gain ou une perte en capital», indique une déclaration des directives de l’IRS sur la cryptographie.

Par exemple, si vous avez acheté ETH, la crypto-monnaie la plus couramment utilisée sur le marché NFT, à 100 $ et sa valeur s’apprécie à 1800 $, l’achat d’un jeton NFT d’une valeur de 1 ETH entraînera un impôt sur les plus-values. Selon les lois de l’IRS, l’éther utilisé pour acheter le NFT est considéré comme une immobilisation et non comme une monnaie – comme le pensent la plupart des investisseurs.

Dans ce cas, l’acheteur NFT devra payer un impôt sur les gains en capital sur l’augmentation de 1 700 $ de la valeur ETH. L’investisseur peut également faire face à des taxes d’État sur les crypto-monnaies, qui sont appliquées différemment dans chaque État.

Selon les lois de l’IRS, l’achat de NFT en utilisant une crypto appréciée n’est qu’une partie des événements imposables sur ce marché en croissance. Si vous « retournez » ou vendez les NFT à un prix plus élevé, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles le marché des NFT est en plein essor, vous êtes redevable d’un impôt sur les plus-values ​​sur tous les gains réalisés et d’un éventuel impôt sur le revenu dans certains États.

Cependant, si vous achetez Bitcoin ou Ethereum et achetez directement des NFT, aucune taxe ne vous sera facturée. En outre, les acheteurs et vendeurs étrangers ne sont facturés aucun gain en capital par l’IRS. Il convient également de noter que l’IRS vient de prolongé la date de dépôt pour les taxes 2020 au 17 mai.

Beeple pourrait payer des millions d’impôts

Depuis le début de l’année, l’engouement pour la NFT s’est rapidement développé grâce à des célébrités telles que le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, Elon Musk, et une liste d’athlètes vendent des projets artistiques via des blockchains. Le site Web de statistiques NFT, nonfungible.com, montre que près de 200 millions de dollars d’art NFT ont été créés et vendus au cours de la semaine dernière.

La vente de 69 millions de dollars par Beeple d’une œuvre d’art NFT intitulée «Tous les jours: les 5 000 premiers jours» et vendue à la maison de vente aux enchères Christie’s pourrait voir des dizaines de millions de dollars en taxes prélevées sur le produit. L’acheteur du NFT, un collage d’objets de collection, est le Metakovan de Singapour, pourrait être tenu de payer plus de 10 millions de dollars d’impôts s’ils étaient américains.

Cependant, Beeple, qui a vendu l’œuvre d’art, «devra payer des impôts sur le revenu ordinaire au fédéral et aux États sur le produit», les experts estimant que les impôts pourraient s’élever à des dizaines de millions.