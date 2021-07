Les acheteurs potentiels à la recherche de maisons spacieuses souhaitent que la construction de leur maison commence bientôt : sondage

Le besoin d’une maison individuelle a augmenté au cours des dernières années. Les gens préfèrent acheter plutôt que louer car leur budget leur permet de le faire, en raison de différences monétaires minimes.

La pandémie de Covid-19 et les blocages qui ont suivi ont empêché les gens de sortir. Cependant, malgré les appréhensions, le zèle à construire des maisons n’a pas diminué.

Par exemple, une récente enquête menée à Bangalore par Better Co, une entreprise de construction de maisons de bout en bout, a révélé que plus de 58 % des individus souhaitent que leur maison soit construite dans les 3 mois.

L’enquête, menée auprès de 5000 personnes âgées de 30 à 55 ans, a permis de mieux comprendre les besoins et les préférences des individus en matière de construction de maisons.

Dans une conclusion intéressante, il a été noté qu’une majorité (34,29%) des répondants recherchent une maison au rez-de-chaussée + 1 étage. De plus, 27,6 % des répondants souhaitent une maison au rez-de-chaussée + 2 étages. D’un autre côté, seulement 5,07 % des répondants recherchent un rez-de-chaussée + 4 étages. Cela montre que le maximum de personnes recherchent des maisons modernes et compactes pour leur famille.

L’enquête a également porté sur la période de construction avec laquelle les clients sont à l’aise. Dans la poursuite de la construction de leurs maisons parfaites, 58,18% des individus préfèrent commencer la construction dans les 3 mois. De plus, 17,59 % préféreraient 1 mois et 24,23 % voudraient commencer la construction immédiatement.

Commentant les résultats de l’enquête, Akash Bothra, directeur du marketing, The Better Co, a déclaré : « Nous avons commencé à remarquer une augmentation de la demande de maisons et de villas indépendantes. Les gens voulaient vivre dans des maisons spacieuses qui honoraient également leurs nouvelles routines de la FMH. Alors que la plupart des gens optent pour des prêts, il y en a quelques-uns qui ont les moyens de financer leur propre projet de construction. »

«Nous recevons des demandes de propriétaires de maison pour comprendre les prêts à la construction et les prêts composites. L’âge d’un acheteur potentiel se situe étonnamment entre 28 et 60 ans et plus. Le verrouillage a certainement affecté le marché, mais cela n’a pas affecté l’affinité des gens pour la construction de leurs maisons de rêve », a-t-il ajouté.

Certaines personnes finalisent leurs plans de construction en quelques jours, tandis que d’autres attendent la levée du verrouillage – cela peut parfois prendre plus de 90 jours pour se finaliser. Alors que la plupart des gens optent pour la construction G+1 et ont tendance à vivre dans leurs maisons nouvellement construites, d’autres construisent des maisons avec des étages supplémentaires afin de pouvoir louer leur espace et de se créer un revenu supplémentaire.

« Le besoin d’une maison individuelle a augmenté au cours des dernières années. Les gens préfèrent acheter plutôt que louer car leur budget leur permet de le faire, en raison de différences monétaires minimes. Ils ont également la possibilité de construire leur propre maison, ce qui apporte un sens de la personnalisation qui est préférable. Des extérieurs de la maison, les plans d’étage, Vastu, la qualité de la construction – tout sera sous leur contrôle », a déclaré Bothra.

