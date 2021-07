Les acheteurs potentiels encerclent Reebok à l’approche de la date limite – WWD

in

Qui est dedans, qui est dehors ? C’est la question qui tourbillonne autour des acheteurs potentiels de la marque Reebok.

À l’approche de la date limite du 2 août pour la soumission des offres du deuxième tour, les spéculations se multiplient quant à savoir qui pourrait acheter la marque de sport à Adidas, sa société mère allemande. Comme indiqué, à la fin de l’année dernière, Adidas a mis la marque en vente et a déclaré qu’elle espérait conclure un accord d’ici la fin de l’année.

L’un des pionniers depuis le début a été Authentic Brands Group, la société de gestion de marque dirigée par Jamie Salter qui a réalisé la plupart des transactions de grande envergure aux États-Unis au cours des dernières années, notamment Barneys New York, Forever 21, Brooks Brothers. , Sports Illustrated et Eddie Bauer.

Vendredi, des informations ont fait surface selon lesquelles ABG s’était retirée, mais certains observateurs étaient sceptiques. « Cela semble très étrange », a déclaré une source. « ABG n’abandonne rien s’il veut vraiment quelque chose. »

Salter n’a pas caché son intérêt pour Reebok puisque sa société contrôle la propriété intellectuelle de Shaquille O’Neal, qui était un ambassadeur de la marque pendant ses années de jeu dans les années 90. ABG n’a pas pu être joint pour commenter vendredi et est dans une période calme puisqu’il a déposé des documents auprès de la Securities and Exchange Commission pour être rendus publics cet été.

Reste à savoir si ABG soumettra une offre pour Reebok le mois prochain, mais un autre nom est apparu comme une partie très intéressée : WHP Global. Le propriétaire des labels Joseph Abboud, Anne Klein et Toys R Us a été créé il y a deux ans et est dirigé par Yehuda Shmidman. Depuis sa création, WHP a reçu 350 millions de dollars d’engagements de capitaux propres de fonds gérés par Oaktree Capital Management. Un porte-parole du WHP a refusé de commenter.

En plus de WHP, un certain nombre de sociétés de capital-investissement sont également sur la liste restreinte pour acheter Reebok, selon des sources : Advent International, Cerberus Capital Management, CVC Capital Partners et Sycamore Partners.

Adidas a acheté Reebok pour 3,8 milliards de dollars en 2006 et le prix devrait maintenant être d’environ 2,4 milliards de dollars. Dans sa dernière publication des résultats le 7 mai, Adidas a seulement déclaré avoir engagé des coûts de 60 millions d’euros liés à la cession prévue de Reebok au premier trimestre, et déclare tous les revenus et dépenses de la marque comme activités abandonnées. Cependant, Harm Ohlmeyer, directeur financier d’Adidas, a déclaré que Reebok “a connu une reprise commerciale durable au premier trimestre, avec des ventes nettes en hausse à deux chiffres soutenues par un carnet de commandes solide jusqu’en 2021”.

Matt O’Toole, président de Reebok, a déclaré à WWD en mai que le processus de vente est long et qu’Adidas continue de réduire le nombre d’acheteurs potentiels mais est toujours sur la bonne voie pour conclure la transaction d’ici la fin de l’année.