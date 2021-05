Les acheteurs reviennent sur toutes les marques d’Urban Outfitters – WWD

Urban Outfitters Inc. fait un retour dans toutes ses marques.

Le détaillant – qui compte Urban Outfitters, le groupe Anthropologie, Free People, Terrain et Bhldn parmi ses marques, en plus du service d’abonnement à la location Nuuly et d’une entreprise de produits alimentaires et de boissons sous l’égide de la grande société – a révélé mardi après-midi ses résultats trimestriels, s’améliorant les résultats supérieurs et inférieurs, par rapport à la fois à l’année de la pandémie et au premier trimestre pré-pandémique de 2019. En conséquence, les actions de la société ont grimpé de près de 7% dans les transactions après les heures de bureau.

“Le premier trimestre a été un pour les livres des records: des ventes record, un taux de démarque record et un bénéfice par action record”, a déclaré Richard A. Hayne, PDG d’Urban Outfitters Inc., dans un communiqué. «Les« comps »solides étaient motivés par une forte demande et une superbe exécution par toutes les équipes. En mai, les tendances des ventes se sont encore accélérées, ce qui, à notre avis, est de bon augure pour les résultats du deuxième trimestre. »

En fait, le chiffre d’affaires total de l’entreprise pour la période de trois mois se terminant le 30 avril a augmenté de 7,3% à 927 millions de dollars, contre plus de 864 millions de dollars au premier trimestre pré-pandémique de 2019, ou 588 millions de dollars il y a un an.

Urban Outfitters, Anthropologie et Free People ont tous réalisé des gains par rapport à l’année pandémique de 2020. Mais les revenus ont augmenté chez Urban Outfitters et Free People, par rapport à 2019: près de 350 millions de dollars chez Urban au cours du dernier trimestre, contre environ 317 millions de dollars il y a deux ans, et environ 213 millions de dollars chez Free People, contre 186 millions de dollars au cours de la même période. Cadre. Anthropologie a enregistré 353 millions de dollars au cours du dernier trimestre, contre près de 355 millions de dollars en 2019, mais en hausse par rapport à 234 millions de dollars l’an dernier. Les ventes de Nuuly, qui a été lancée en juillet 2019, ont dépassé 7,8 millions de dollars, contre 6,2 millions de dollars il y a un an.

Les ventes nettes du segment de détail comparable ont également augmenté, en hausse de 10% par rapport à 2019, grâce à une forte croissance à deux chiffres du numérique. Par marque, les ventes nettes du segment de détail comparable ont augmenté de 44% chez Free People, de 9% chez Urban Outfitters et de 1% chez Anthropologie, au cours de la même période. En outre, les ventes nettes totales du segment de détail ont augmenté de 10 pour cent.

Les gains ont aidé à compenser la baisse des ventes du commerce de détail physique au cours du trimestre en raison des fermetures temporaires de magasins et des restrictions d’occupation en Europe et au Canada. De plus, le segment du commerce de gros a diminué de 24% au cours du trimestre pour s’établir à 62 millions de dollars, contre près de 82 millions de dollars en 2019.

Pourtant, Urban Outfitters a réussi à enregistrer un bénéfice de 53,5 millions de dollars, contre 32,5 millions de dollars avant la pandémie – soit une perte de plus de 138 millions de dollars il y a un an.

Le détaillant a terminé le trimestre avec 642 magasins en Amérique du Nord et en Europe, soit 251 Urban Outfitters, 238 Anthropologie et 153 Free People. La société a également terminé le trimestre avec plus de 364 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie.

Les actions de la société, qui ont clôturé en hausse de 0,69% mardi à 34,96 $ pièce, sont en hausse de 95% d’une année sur l’autre.