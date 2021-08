Les ACM Awards 2022 seront diffusés en exclusivité sur Amazon Prime Video ⋆ .

Pour la toute première fois, les Academy of Country Music Awards seront diffusés exclusivement sur Amazon Prime Video en 2022, marquant la première fois qu’une grande cérémonie de remise de prix le fait. Depuis leur première cérémonie en 1966, les ACM Awards sont devenus la cérémonie de remise de prix de musique country la plus ancienne de l’histoire, mettant en vedette les plus grands noms de l’industrie et les talents émergents.

“Le spectacle en direct de 2022 réunira des artistes emblématiques pour des collaborations passionnantes, des moments surprenants et un nombre sans précédent de performances en première mondiale à la télévision”, lit-on dans l’annonce.

Vernon Sanders, co-responsable de la télévision chez Amazon Studios, a exprimé son enthousiasme pour l’accord du service de streaming et ce que cela signifie pour l’avenir du streaming. “Atteindre cette étape avec nos partenaires de l’Academy of Country Music et du MRC en tant que première grande remise de prix à être diffusée en direct témoigne de notre dévouement et de notre engagement à continuer à divertir et à innover pour notre public”, a-t-il déclaré.

« Ce partenariat, qui renforce notre position en tant que cérémonie de remise de prix innovante et progressive, offrira le public le plus large possible et, simultanément, apportera une valeur considérable à nos artistes dont la musique vit dans cet écosystème, permettant aux fans de découvrir et de diffuser de la musique tout en la regardant, », a déclaré le PDG de l’Academy of Country Music, Damon Whiteside.

« Ce partenariat historique avec ACM, MRC et Amazon Prime Video répond au besoin de l’industrie de placer les remises de prix au premier plan du monde du streaming, exactement là où les fans consomment et exigent du contenu », a déclaré Ed Warm, président sortant du conseil d’administration d’ACM. . « Il offrira également de nouvelles opportunités inestimables aux artistes country, leur permettant d’atteindre un public plus large et de leur présenter le spectacle exceptionnellement divertissant et captivant de l’Académie. »

La cérémonie sera produite par Dick Clark Productions de la MRC. La date et le lieu n’ont pas encore été annoncés.

