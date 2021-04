Les ACM Awards subissent les notes les plus basses de l’histoire

La 56e cérémonie annuelle des Academy of Country Music Awards – alias les ACM Awards – a subi une chute brutale des audiences dimanche soir.

Les ACM Awards sont devenus la dernière émission de récompenses musicales à plonger dans les cotes d’écoute, bien que cette baisse semble particulièrement sévère. Le gala annuel des prix de la musique country a obtenu une note modeste de 0,8 dans la tranche démographique critique des 18-49 ans, tout en attirant un total inattendu de 6,08 millions de téléspectateurs selon les chiffres préliminaires de Nielsen. Ce sont les prix ACM les moins bien notés et les moins regardés des 56 ans d’histoire de l’événement.

Le double coup dur représente un coup dur à la fois pour l’Académie de musique country et CBS, surtout compte tenu de la plus grande fiabilité du public de la musique country. Les dernières cotes représentent une baisse de 8% du nombre total de téléspectateurs en 2020 et une baisse de 20% des cotes d’une année sur l’autre.

Ces baisses soulèvent plus de questions sur la viabilité des remises de prix de musique traditionnelle, en particulier après une présentation difficile pour les Grammys. À l’instar des ACM Awards, les Grammys ont également subi des cotes d’écoute sans précédent et des baisses d’audience, bien que la cérémonie de remise des prix de marque ait été obligée de reporter au milieu des préoccupations liées au COVID.

Mais les ACM Awards ont également résisté à une grave controverse cette année après avoir interdit à Morgan Wallen de participer à l’événement, une décision qui a suscité des hurlements de protestation et des appels à boycotter la télédiffusion. Bien sûr, la controverse se vend souvent – et attire beaucoup de nouveaux téléspectateurs – bien que l’effet net des retombées de Wallen ait été clairement négatif. Les ACM Awards ont déclaré Wallen inéligible à tout prix suite à son utilisation d’une insulte raciale en février, une décision compliquée par des ventes record par le chanteur basé au Tennessee.

Dans les semaines qui ont précédé l’événement, l’Académie de musique country a également pris des mesures pour s’assurer que le nom de Wallen ne soit pas mentionné avant, pendant ou après le spectacle lui-même. Ce plan a été un succès – Wallen n’existait essentiellement pas pendant la diffusion – bien que le mouvement ait pu avoir un impact considérable sur les cotes d’écoute de l’émission.

Morgan Wallen lui-même a fait profil bas au cours des derniers mois. Mais le chanteur est réapparu la semaine dernière pour annuler tous ses spectacles et festivals d’été, y compris les dates d’ouverture avec Luke Bryan et plusieurs événements Country Thunder. «J’ai trouvé que cette période de temps était très précieuse pour moi à bien des égards, mais j’ai l’impression d’en avoir besoin d’un peu plus – par conséquent, je ne jouerai pas de dates de tournée cet été», a écrit Wallen à ses fans dans un long terme. Message Twitter.

Mais alors que Wallen reste hors de la route et interdit par les ACM Awards, d’autres le laissent revenir. Cela inclut Spotify, qui a lentement réintégré Wallen dans diverses listes de lecture country (mais pas sa liste de lecture Hot Country de marque). Ailleurs, les stations de radio à travers l’Amérique ont également réintégré Wallen dans leurs rotations, bien que les principaux conglomérats de radio restent hésitants à réintégrer la star controversée. Wallen n’a jamais été abandonné par son label, Big Loud / Republic (Universal Music Group).

En ce qui concerne la liste des gagnants de l’ACM, Luke Bryan a remporté le prix de l’artiste de l’année, Thomas Rhett a été nommé artiste masculin de l’année, Mare Morris a remporté le prix de l’artiste féminine de l’année, Dan + Shay a remporté le duo de l’année et Jimmie Allen a remporté le prix du nouveau Artiste de l’année.