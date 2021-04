Les acquisitions de luxe ne font que commencer alors que les grands acteurs se consolident: HSBC – WWD

Les consommateurs de luxe peuvent rester plus près de chez eux, mais les négociateurs haut de gamme sont en déplacement – et pourraient devenir plus occupés.

Selon Erwan Rambourg, responsable mondial de la recherche sur la consommation et la vente au détail chez HSBC, les fusions et acquisitions ne feront que continuer à se développer dans le secteur alors que les grands acteurs font valoir leurs avantages et continuent de ramasser des concurrents monomarques.

Cette année a commencé en beauté avec le PDG de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Bernard Arnault, qui a réalisé sa plus grande transaction de luxe jamais réalisée, en payant à nouveau 15,8 milliards de dollars en un seul et même accord pour Tiffany & Co.

«Nous parlons à de nombreux investisseurs qui nous disent que LVMH-Tiffany est la fin d’une décennie de fusions-acquisitions – et nous pensons que c’était essentiellement le début», a déclaré Rambourg à WWD dans une interview sur son nouveau rapport, «Big Bad Beautiful Bling Binge », Publié lundi.

L’accent peut être mis sur les gros acheteurs, mais le revers de la médaille est que c’est le moment où les petites entreprises peuvent obtenir une bonne part de l’action.

«C’est un marché de vendeurs, ce n’est pas un marché d’acheteurs», a déclaré Rambourg. «Les transactions n’ont lieu que lorsque les vendeurs le souhaitent – et ils ne l’ont pas été lorsque le monde touchait à sa fin» l’année dernière lors des premiers verrouillages douloureux des coronavirus.

Désormais, les entreprises monomarques voient leurs ventes rebondir et se sentent mieux, mais l’analyste a déclaré qu’elles se tourneraient vers l’avenir et se rendraient compte qu’elles devaient plus que jamais faire partie de groupes plus importants.

Et en plus d’être trois acheteurs de luxe traditionnels – LVMH, Kering et Compagnie Financière Richemont – il y a plus d’acteurs qui regardent les grandes ligues.

Rambourg désigna Moncler et Exor. Il a déclaré que Moncler testait les eaux avec son achat de Stone Island et qu’il pourrait devenir plus agressif si cette acquisition se déroule bien à long terme.

Mais le plus intéressant en ce moment est Exor, a-t-il déclaré, notant que la société avait pris des participations dans Shang Xia l’année dernière et Christian Louboutin cette année.

“Je considère Exor comme une alternative à Kering, LVMH, les suspects habituels”, a déclaré l’analyste. «Tout le monde ne voudra pas être englouti par LVMH. Le petit indépendant va vraiment avoir du mal, d’autant plus que nous sommes toujours dans un marché du recrutement. Nous ne sommes pas dans un marché d’achat répété. »

L’échelle est importante aujourd’hui et le restera dans une autre décennie, a-t-il déclaré, soulignant un thème majeur du rapport.

«Les marques vedettes ont les moyens de dominer la discussion sur les réseaux sociaux et de gagner la bataille de l’immobilier dans les centres commerciaux et les grandes rues», a-t-il écrit. «Stratégiquement, au-delà de dépenser plus que les petits acteurs et d’obtenir les meilleurs emplacements, les grandes marques ont la capacité d’investir dans l’analyse de données, [customer relation management] des systèmes, des services de conciergerie et plus encore pour attirer de nouveaux consommateurs et satisfaire les clients existants. La connaissance, c’est le pouvoir dans ce qui reste une industrie du luxe encombrée et l’échelle vous permet de moins compter sur des partenaires tiers et ainsi de tirer des informations de la vente au détail. »

Avec les modes qui vont et viennent, l’analyste a déclaré que le fait d’avoir différents types de marques dans un portefeuille offrait une couverture naturelle et un avantage aux maisons multimarques.

Alors que Rambourg a souligné deux exceptions – les principaux indépendants du luxe d’Hermès et de Chanel – il a également identifié une longue liste d’entreprises qui pourraient être des cibles alors que LVMH, Kering, Richemont et d’autres groupes en croissance se tournent vers l’avenir.

Le rapport a identifié des candidats qui pourraient être «bien adaptés» pour les groupes multimarques dans de nombreuses catégories clés du luxe:

Mode, cuir et vêtements

Armani (2,2 milliards d’euros, chiffre d’affaires 2019)

Max Mara Fashion Group (1,9 milliard de dollars, chiffre d’affaires 2019)

Dolce & Gabbana (1,4 milliard d’euros, chiffre d’affaires 2019)

Ermenegildo Zegna (1,3 milliard d’euros, chiffre d’affaires 2019)

Valentino (1,2 milliard d’euros, chiffre d’affaires 2019)

Tory Burch (1,3 milliard de dollars, chiffre d’affaires 2019)

Bijoux

Swarovski (2,7 milliards d’euros, chiffre d’affaires 2019)

Chopard (936 millions de dollars, chiffre d’affaires 2019)

David Yurman (650 millions de dollars, chiffre d’affaires 2018)

Montres

Patek Philippe (1,4 milliard de francs suisses, chiffre d’affaires 2019)

Audemars Piguet (1,2 milliard de dollars, chiffre d’affaires 2019)

Gerhard D.Wempe (629 millions de dollars, chiffre d’affaires 2019)

Chaussure

Uggs (1,5 milliard de dollars, chiffre d’affaires 2019)

Christian Louboutin (580 millions d’euros, chiffre d’affaires 2019)

Bally (350 millions d’euros, chiffre d’affaires 2019)

Le principal consolidateur de l’industrie a été LVMH d’Arnault – qui mène avec une capitalisation boursière de 313 milliards d’euros.

Et même si l’entreprise a signalé qu’elle était en marge de la consolidation actuelle – le directeur financier Jean-Jacques Guiony a déclaré que l’entreprise avait «d’autres poissons à faire frire» – Rambourg ne compte pas le géant du luxe.

«Les fusions et acquisitions sont intégrées dans« l’algorithme de croissance »de LVMH et le directeur financier lui-même était le principal négociateur chez Lazard pour le groupe avant d’être amené», a déclaré l’analyste. «Il est donc difficile d’imaginer que la nature de la bête changera et qu’ils ne regarderont pas tout ce qui pourrait être pertinent. Compte tenu de l’envergure du groupe et du nombre d’années d’expérience accumulées dans la conclusion de la transaction, nous pensons simplement que la poêle de LVMH est suffisamment grande pour faire frire plusieurs poissons à la fois.

Plus de WWD:

La négociation se réchauffe dans la mode

Farfetch en pourparlers avec Violet Grey: Sources

Qui a fait quoi? Les dirigeants les mieux payés de la mode