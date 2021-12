Les acquisitions de projets d’énergies renouvelables augmentent de 300 % pour atteindre 6 milliards de dollars en 2021 : étude

La reprise en 2021 est marquée par l’acquisition par Adani Green Energy des 4 954 mégawatts (MW) de projets d’énergie renouvelable de SB Energy pour une valeur d’entreprise de 3,5 milliards de dollars.

Selon une étude indépendante publiée mercredi par le CEEW Center for Energy Finance et l’Agence internationale de l’énergie, des accords d’acquisition d’une valeur de 6 milliards de dollars ont été conclus dans le secteur des énergies renouvelables du pays au cours des dix premiers mois de 2021. La valeur des transactions est de plus de 300 % supérieure aux 1,5 milliard de dollars de telles transactions signalés en 2020. La reprise en 2021 est marquée par l’acquisition par Adani Green Energy des 4 954 mégawatts (MW) de projets d’énergie renouvelable de SB Energy dans une entreprise. valeur de 3,5 milliards de dollars.

Les acquisitions sont une voie d’investissement attrayante dans les énergies renouvelables pour les acteurs tels que les investisseurs financiers ou les sociétés d’investissement. En avril, l’envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry, avait qualifié l’Inde d’« opportunité d’investissement brûlante » en raison des efforts du pays pour augmenter la part des énergies renouvelables dans le panier énergétique. L’Inde s’est fixé comme objectif d’augmenter la capacité des centrales de production d’énergie renouvelable installées du niveau actuel de 104 giga-watt (GW) à 500 GW d’ici 2030. Si les 46,5 GW de capacités hydrauliques et 6,8 GW de capacités nucléaires sont inclus, l’objectif dans le cadre de l’accord de Paris sur le changement climatique d’avoir 40 % de la capacité de production d’électricité installée à partir de sources de combustibles non fossiles a déjà été atteint.

En juin, l’acteur norvégien des énergies renouvelables Scatec a signé un accord pour détenir une participation de 50 % dans les prochains actifs de production d’électricité de 900 MW d’Acme Solar au Rajasthan. Le même mois, Acme Solar avait également annoncé la conclusion d’un accord avec le propriétaire mondial d’actifs renouvelables Brookfield Renewable pour le développement de projets de production d’énergie solaire de 450 MW. En juillet, la fiducie d’investissement en infrastructure IndiGrid a déclaré avoir finalisé l’acquisition de 100 MW d’actifs d’énergie solaire auprès de Fotowatio Renewable Ventures pour une valeur d’entreprise de Rs 660 crore. ReNew Power avait annoncé en août la signature d’un accord contraignant pour l’acquisition d’un projet solaire de 260 MW à Telangana.

L’étude a également noté que les taux d’intérêt pour la dette des projets solaires et éoliens ont baissé d’environ 100 points de base pour atteindre une fourchette de 9,25 à 10 % entre juillet 2020 et juin 2021 de la part de sociétés financières non bancaires de premier plan. Une dette moins chère était disponible auprès des banques dans une fourchette de 8,75 % à 9,5 %. Les projets d’énergie renouvelable accèdent généralement à une dette à long terme équivalant à 75 % des coûts du projet. Les attentes de taux de rendement interne des capitaux propres pour les projets solaires ont diminué à 13,3 % en janvier-juin 2021, contre environ 14,9 % en 2020. points de base plus élevés qu’aux États-Unis et 360 points de base plus élevés qu’en Chine, ajoute le rapport.

