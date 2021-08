Les acteurs de Control Z parlent de ce qu’ils ressentent à l’idée d’être “traqués”

Yankel l’a dit en premier et tout le monde était d’accord : Macarena est le plus cloué avec Instagram. Il compte deux millions d’abonnés et l’impact de Control Z sur les réseaux sociaux était certainement un contrôle de la réalité. Dernièrement réalisé que les fans trouvent tout. De la chose la plus simple aux choses les plus intimes.

“Je suis désolé d’avoir créé un compte Instagram pour mon chien, mais j’en avais besoin pour moi-même. J’ai mis en ligne une histoire racontant que j’avais créé le compte, j’ai dit que je n’allais pas le partager car c’est uniquement pour ma famille, pour moi et mon plaisir, Et je n’ai pas partagé le compte, ou le nom ou quoi que ce soit, et je ne sais pas comment ils l’ont fait, mais maintenant mon chien a beaucoup d’adeptes. choses que vous dites comment ont-ils fait? Comment ont-ils enquêté ? C’est idiot, mais c’est quelque chose que j’ai dit, c’est pour moi et maintenant, ce n’est rien de grave, ni de mortel, mais ils le connaissent et le recherchent. Imaginez maintenant csur quelque chose de beaucoup plus intime, si tu continues à penser“, a confié l’interprète de Natalia à ELLE México.