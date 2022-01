La famille Full House pleure la perte de l’un des leurs après la mort de Bob Saget dimanche à l’âge de 65 ans. L’ancien de Fuller House, qui était sa tournée de comédie I Don’t Do Negative, a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel à le Ritz-Carlton Orlando, a confirmé le bureau du shérif du comté d’Orange dimanche soir. Sa mort a suscité une vague d’hommages de la part de ses anciennes co-stars.

Alors que Sager avait des dizaines de crédits à son actif, dont l’hôte de longue date de America’s Funniest Home Videos, il était surtout connu pour son interprétation de Danny Tanner dans la sitcom d’ABC Full House, un rôle qui lui a valu le titre de « America’s TV Papa. » Dans la série, l’homologue à l’écran de Saget était un père veuf à San Francisco qui reçoit de l’aide pour élever ses trois filles – DJ, Stephanie et Michelle – de son beau-frère et fêtard Jesse, et de son comique de stand-up. ami, Joey. La série a été un incontournable tout au long des années 90, allant de huit saisons de 1987 à 1995. Saget a repris son rôle en 2016 pour le revival Full House de Netflix Fuller House, qui a réuni de nombreuses stars originales.

Après son décès soudain dimanche, de nombreuses anciennes co-stars de Saget se sont jointes aux fans pour pleurer sa perte avec des publications émotionnelles sur les réseaux sociaux. Parmi ceux qui ont rendu hommage figuraient John Stamos, Dave Coulier, Candace Cameron Bure et Mary-Kate et Ahsley Olsen, entre autres. Continuez à faire défiler pour voir les hommages affluant de la famille Full House de Saget.

John Stamos

Je suis cassé. Je suis vidé. Je suis en état de choc complet et total. Je n’aurai jamais un autre ami comme lui. Je t’aime tellement Bobby. – John Stamos (@JohnStamos) 10 janvier 2022

Tout au long de Full House, et à nouveau sur Fuller House, Stamos est apparu aux côtés de Saget dans le rôle de son beau-frère Jesse. Saget a également joué dans la sitcom Godfathered de Stamos. Tout au long de leur carrière, ils ont formé un lien étroit qui a duré des décennies et Stamos a profondément ressenti la perte de Saget. Dimanche, l’acteur a tweeté qu’il était « cassé » et « éviscéré », ajoutant : « Je suis en état de choc total et total. Je n’aurai jamais un autre ami comme lui. Je t’aime tellement, Bobby. »

Dave Coulier

Coulier, qui a joué le rôle de Joey dans la sitcom, a également été parmi les premiers à pleurer publiquement la perte de Saget. Dans un tweet de dimanche, l’acteur a écrit : « Mon cœur est brisé. Je t’aime, Bob. Ton frère pour toujours, Dave. » Il a également publié un hommage sur Instagram, où il a partagé une photo de lui et Saget se tenant la main sur le tapis rouge. Il a légendé la photo, « Je ne lâcherai jamais, frère. Je t’aime. »

Candace Cameron Bure

La fille de Saget à la télévision, Candace Cameron Bure, qui a interprété DJ Tanner, a admis dans un article émouvant dimanche soir qu’elle était à court de mots après avoir appris le décès de l’acteur. Elle a écrit dans un tweet : « Je ne sais pas quoi dire. Je n’ai pas de mots. Bob était l’un des meilleurs êtres humains que j’aie jamais connus de ma vie. Je l’aimais tellement. » L’actrice a également partagé une galerie d’images de leurs jours sur les plateaux de Full House et Fuller House, écrivant avec émotion: « Je t’aime tellement. Je ne veux pas te dire au revoir. 35 ans, ce n’était pas assez long. »

Mary-Kate et Ashley-Olsen

Alors que Mary-Kate et Ashley Olsen ont mené une vie principalement privée depuis la fin de Full House – elles n’ont pas repris leur rôle de Michelle Tanner dans Fuller House – elles n’ont pas oublié l’impact durable que Saget a eu sur leur vie. Les jumeaux Olsen sont revenus sous les projecteurs dimanche pour rendre hommage à leur père de télévision, partageant dans une déclaration : « Bob était l’homme le plus aimant, compatissant et généreux. Nous sommes profondément attristés qu’il ne soit plus avec nous, mais sachez qu’il continuera d’être à nos côtés pour nous guider avec autant de grâce qu’il l’a toujours fait. » Les actrices ont ajouté qu’elles « pensent à ses filles, à sa femme et à sa famille et envoient nos condoléances ».

Andréa Barbier

Dans son propre article, l’actrice Andrea Barber a partagé plusieurs photos d’elle avec Saget et le reste du casting de Full House et Fuller House, écrivant aux côtés d’un emoji au cœur brisé que « ça fait mal ». L’actrice, qui a joué dans la sitcom Kimmy Gibbler, voisine de la famille Tanner, a déclaré que Saget avait le plus grand cœur de quiconque à Hollywood. Il a fait les plus gros câlins. » Elle a dit qu’elle était « vidée que je ne pourrai plus jamais le serrer dans mes bras », se rappelant comment Saget « a trouvé chaque texte, chaque interaction avec » Je t’aime « . Peu importait combien de temps ou de temps nous avions été séparés. Il aimait si profondément et si farouchement. Et il n’a jamais hésité à te dire à quel point tu comptais pour lui. »

« C’est la plus grande leçon que j’ai apprise de Bob Saget – n’hésitez pas à dire aux gens que vous les aimez », a poursuivi Barber. « Je me sens en paix en sachant que Bob savait exactement à quel point je l’adore. Reposez-vous bien, mon cher ami. Je n’ai aucun doute que vous faites rire tout le monde au paradis jusqu’à ce qu’il ait mal aux joues, comme vous l’avez fait ici sur Terre. »

Elias Harger

L’acteur Elias Harger n’a peut-être pas joué dans l’itération originale de Full House, mais il a noué des liens étroits avec Saget à travers son interprétation de Max Fuller, l’enfant du milieu du DJ et du petit-fils de Danny Tanner, sur Fuller House. Dimanche, dans une publication émouvante sur Instagram, le jeune acteur a évoqué sa dernière fois avec Saget, partageant: « Le 8 novembre était le dernier jour où j’ai vu Bob Saget. J’étais à la projection du film de mon ami McKenna, Ghostbusters. C’était un rencontre par hasard. » Harger a déclaré que Saget « sera toujours mon grand-père Danny », ajoutant que le défunt acteur « était le véritable patriarche de Fuller House. C’était un homme chaleureux et aimant. Il me manquera beaucoup. Je suis littéralement sous le choc. »

Juan Pablo Di Pace

La star de Fuller House, Juan Pablo Di Pace, qui a joué dans le renouveau en tant que fiancé et ex-mari de Kimmy Gibbler, Fernando, a pleuré la perte de Saget sur Instagram. Partageant une galerie d’images, dont une de lui-même et de l’acteur et une autre du tournage de Fuller House, Di Pace s’est souvenu de Saget comme « d’un homme incroyablement gentil et généreux ». Il a ajouté : « Tu vas beaucoup me manquer Bob. Tellement tellement… »

John Brotherton

Rejoignant ses camarades de Fuller House, John Bortherton, qui est apparu comme l’intérêt amoureux du DJ Matt Harmon, a qualifié Saget de « vraiment le meilleur » dans une publication Instagram qui comprenait une photo de lui-même et de l’acteur. Dans le message, Brotherton a déclaré que « le cœur de Saget était abondamment plein d’amour et de gentillesse pour les autres. Déterminé à faire sourire, rire et aimer un peu plus tout le monde. » L’acteur a remercié Saget « pour tous les gentils mots d’amour et d’inspiration Bob », ajoutant: « vous manquerez infiniment à tous, pour toujours. Repose en paix, amour… et rire… »

