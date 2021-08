Les acteurs de Harry Potter boivent-ils réellement de la bière au beurre ? Voici ce que dit Tom Felton

Entre les livres et les films, la franchise Harry Potter a construit une énorme base de fans qui aime non seulement profiter du contenu, mais aussi y vivre. Nous voyons fréquemment des fans arborer les couleurs de leur maison préférée de Poudlard et brandir leurs propres baguettes. Mais si vous voulez vraiment habiter le monde des sorciers, vous devez manger et boire comme eux, et pour beaucoup, cela signifie une chose, la bière au beurre. La bière au beurre est probablement l’article le plus connu que Harry, Ron, Hermione et d’autres ont consommé dans les livres et les films, et selon un acteur de Harry Potter, Tom Felton, c’est en fait assez bon.