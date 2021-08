Les acteurs de ‘Kissing Booth 3’ partagent leurs moments préférés à la fin de la série

Ce n’est pas facile de dire au revoir, mais au moins le casting de The Kissing Booth 3 s’est entraîné après avoir terminé le tournage du film Netflix il y a deux ans. Ils ne savaient pas qu’une pandémie les empêcherait d’avoir la réunion de promotion du film sur laquelle ils comptaient. Pourtant, cela ne les a pas empêchés de se féliciter mutuellement alors qu’ils disaient leurs derniers adieux à Elle, Noah, Lee et le gang.

Cosmopolitan s’est adressé exclusivement aux acteurs de la trilogie The Kissing Booth alors qu’ils partageaient leurs souvenirs de groupe préférés, avouaient un vol léger et s’envoyaient des “bisous d’adieu” alors qu’ils faisaient des adieux aigre-doux à la franchise préférée.

Joey King, alias Elle Evans

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Moment préféré sur le plateau :

Un de mes favoris [moments] était le jour de mon anniversaire. [The cast] m’a fait ce pique-nique sur la plage avec un barbecue. Ils m’ont gâté, et c’était toutes mes personnes préférées qui se réunissaient juste pour célébrer notre amitié et combien nous nous aimons. Passer tous ces jours avec eux me manque.

Ce que j’ai gardé du plateau…



Je dois garder un tas de vêtements, dont ce short que j’adore. Rien ne me va comme eux ! Mais ce que je voulais garder, juste pour le plaisir, c’est une des perruques que je portais dans le film. Dans le premier film, je portais une demi-perruque, donc c’était comme la moitié de ma tête. Le deuxième et le troisième film étaient une perruque pleine. J’adore jouer à Elle, mais je détestais tellement ces perruques.

J’envoie un baiser d’adieu à…

Je vais choisir Meganne, qui joue Rachel. Elle est au Canada, et je suis si triste parce qu’elle me manque. Et je veux lui envoyer un baiser et lui dire que je l’aime et que je ne pourrais pas imaginer la vie sans elle maintenant. J’espère qu’elle passe une bonne journée.

Ce que je veux dire aux fans, c’est…

Certains de mes meilleurs souvenirs et certains des moments les plus difficiles que j’ai vécus étaient quand j’étais Elle. Et c’est une grande partie de qui je suis. Voir ces gens aimer ces films et ces personnages autant que moi et rire avec nous est un tel cadeau. Alors merci d’avoir ri avec nous toutes ces années !

Ce que je veux dire à Elle, c’est…

C’est une personne tellement forte qui a la tête sur les épaules, et je me suis tellement amusé à rire avec elle et à jouer avec elle et à pouvoir créer ces souvenirs avec elle. Alors merci de m’avoir laissé mettre vos chaussures !

Jacob Elordi, alias Noah Flynn

Rachel Murray.

Moment préféré sur le plateau :

Il y a eu un moment où nous tournions sur une plage de cette ville appelée Scottsboro, qui est juste à l’extérieur de Durban, en Afrique du Sud. Et c’était comme une scène dramatique quelconque, et c’est très calme. Nous roulions et parlions. Et puis j’ai entendu que les épaulards migraient et j’ai pu entendre leur appel. Il a traversé l’eau au milieu de la scène. Ce fut un moment très spirituel.

Ce que j’ai gardé du plateau…

J’aimerais qu’ils me laissent prendre la moto ! Cela aurait été génial. Mais j’ai pris une caméra dans l’un des décors. C’était ce genre de petit appareil photo reflex à double objectif. J’ai pris des photos dessus, et c’est plutôt cool.

J’envoie un baiser d’adieu à…

J’enverrais un mot à mon chauffeur, Thembla [Abram]. Il était mon meilleur ami pendant le tournage. Malheureusement, il est décédé récemment et je lui dirais simplement que je l’aime et qu’il me manque.

Ce que je veux dire aux fans, c’est…

Je veux juste dire merci beaucoup. Merci de vous être accroché et d’être si solidaire et aimant. Et je l’ai déjà dit, mais je le dirai jusqu’à ce que je tombe mort, vous avez changé ma vie et je vous en suis incroyablement reconnaissant.

Ce que je veux dire à Noah, c’est…

Tu as bien fait, gamin. Tu as bien fait.

Joel Courtney, alias Lee Flynn

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Moment préféré sur le plateau :

En gros, Joey King fait son truc sur le plateau et travaille si étroitement avec elle. Nous passions juste le temps de notre vie!

C’est la nature puissante que Joey apporte pour mettre en place de manière ludique. Peu importe la difficulté de la journée que vous vivez, Joey vous soulève toujours et ce n’est pas une chose unique. Surtout quand c’est un tournage de nuit à 3 ou 4 heures du matin.

Ce que j’ai gardé du plateau…

Je voulais prendre la voiture. Ils ne me laisseraient pas cependant. Je ne sais pas pourquoi. J’ai pu garder des vêtements, ce qui était vraiment cool.

Honnêtement, les amitiés sont la seule chose que j’ai vraiment emportée. Je n’ai pas vraiment gardé quoi que ce soit de solide comme un objet. Ce sont vraiment les souvenirs et les amitiés que nous avions, les gens qui nous manquent.

J’envoie un baiser d’adieu à…

J’enverrai celui-ci à Josh Eady, qui joue Tuppen. « Gym bros pour la vie. BISOUS BISOUS. “

Ce que je veux dire aux fans, c’est…

Je n’ai pas les mots dans mon vocabulaire pour exprimer ma gratitude pour le soutien et l’amour écrasants qu’ils ont manifestés dans l’intégralité de cette trilogie. La raison pour laquelle nous avons dû passer encore deux ans à faire cela, c’est parce qu’ils ont tellement aimé le premier film. Nous étions prévus pour un seul film, un film unique, et les gens ont adoré. Alors merci est vraiment la seule chose que je puisse dire, et c’est du fond du cœur.

Ce que je veux dire à Lee, c’est…

Il est fiancé à l’amour de sa vie et il traîne toujours avec son meilleur ami. C’est une histoire tellement géniale. Voir que Lee a eu la fille est incroyable. Et en tant que romantique désespéré, qui a aussi eu la fille [points to wedding ring], je suis assez content de savoir où il s’est retrouvé.

Meganne Young, alias Rachel

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Moment préféré sur le plateau :

Je pense aux scènes émotionnelles que j’ai faites avec Joel. Notre réalisateur sortait à ces moments-là et il nous donnait des notes, et je ne peux pas vraiment décrire avec quelle tendresse on s’en occupait. Nous y avons mis nos cœurs et nos âmes.

J’avais un vrai partenaire avec Joel, et nous racontions une histoire vraiment spéciale qui venait du plus profond de nous-mêmes.

Ce que j’ai gardé du plateau…

J’ai pris beaucoup de sous-vêtements ! On me donnait toujours des sous-vêtements propres le matin, puis j’ai lentement commencé à constituer une collection. Ce que j’aurais aimé prendre, ce sont les chaussures de Rachel. Elle avait des Converse vraiment cool qui étaient roses et qui avaient cette texture dessus. J’aurais aimé avoir pris toutes ses chaussures.

J’envoie un baiser d’adieu à…

Toute notre équipe de maquillage. C’est là que nous avons commencé et terminé chaque jour.

Nous allions dans la caravane et ces femmes prenaient vraiment soin de nous. Ils nous ont vraiment donné tellement d’amour et nous ont protégés et nous ont donné confiance. Ils étaient toujours là si nous avions besoin d’un discours d’encouragement. Alors je leur envoyais un gros bisou et je leur disais simplement merci parce qu’ils ont joué un rôle si important dans le fait de rendre mon expérience de tournage de ces films si positive.

Ce que je veux dire aux fans, c’est…

j’espère vraiment qu’ils s’aiment [The Kissing Booth 3]. Je pense que c’est le plus amusant des trois films. J’espère qu’ils le ressentent, et je pense qu’ils seront vraiment fiers du travail que nous avons fait et heureux de le laisser sur cette note.

Ce que je veux dire à Rachel, c’est…

Oh mon dieu, je me sens un peu émotif. Je ne pense pas que “merci” soit vraiment suffisant. J’ai l’impression que jouer Rachel m’a donné tellement d’opportunités et a vraiment changé beaucoup de choses dans ma carrière.

Et je suis tellement reconnaissant envers ce personnage. J’ai adoré la jouer. Je sens que c’est une personne importante et qu’elle a des messages importants à faire passer, surtout avec les choix qu’elle fait. Et donc je pense juste un grand, grand merci et que je te suis redevable pour toujours maintenant.

Taylor Zekhar Perez, alias Marco

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Moment préféré sur le plateau :

Le plus important est la scène où ils sont assis sur la plage dans le deuxième film et Marco dit : « Vous ne pouvez pas vraiment vous accrocher à quelqu’un. Parce que plus vous les tenez, plus ils ont envie de s’éclipser.” J’ai l’impression que c’est une sorte de métaphore de la vie.

Cela signifiait beaucoup pour moi. Parce que je pense que lorsque vous voulez une carrière d’acteur ou n’importe quelle carrière, mais surtout dans les arts, vous voulez juste travailler et vous vous accrochez tellement fort. « Je ne pars pas en vacances. Je ne peux pas rentrer chez moi pour Noël, car j’ai besoin d’être à LA pour la saison des pilotes. » Et quand vous dites enfin « Eff it », tout commence à arriver.

Ce que j’ai gardé du plateau…

J’ai vraiment embrassé le fait d’être en Afrique du Sud. J’ai traîné avec Joey et Joel et Maisie et Meganne. Nous avons surfé et nagé. Parfois, vous n’obtenez pas cette amitié sur le plateau. J’ai dépensé toute ma prime [with them], qu’il s’agisse de faire du vélo, d’être dans l’eau ou d’aller dans la région viticole, sans arrêt.

Mais j’aurais aimé prêter plus d’attention au côté réalisateur des choses. J’ai l’impression d’avoir eu beaucoup de chance d’avoir Vince [Marcello] en tant que réalisateur, scénariste et producteur parce qu’il est tellement intégré verticalement.

J’ai essayé et je viendrais rendre visite à Joey, je la soutiendrais et la regardais, parce qu’elle est si douée pour changer de scène en scène. J’aurais aimé regarder le moniteur un peu plus parce que je me vois dans cette position un jour, et j’aimerais juste m’imprégner de toute l’éducation quand j’ai le temps de le faire.

J’envoie un baiser d’adieu à…

Ma toiletteuse, Simone [Stubbs]. Elle a coiffé mes cheveux et ceux de Joey, toutes nos retouches. Elle était tellement professionnelle et elle se souciait tellement de son travail.

Ce que je veux dire aux fans, c’est…

Merci d’avoir accueilli Marco à bras ouverts et aussi Taylor en tant qu’acteur. Parce que Marco aurait pu être n’importe qui, non ?

Parfois, vous obtenez un nouveau personnage et vous vous dites : « Ce gars est nul. Nous n’aimons pas ce type.” Mais je n’ai pas ressenti cela, et je suis reconnaissant pour toutes les autres choses positives qui ont été dites sur les films.

Ce que je veux dire à Marco, c’est…

Mec, je dirais probablement: “Vis ta vie sans regrets, mec.” Ce que j’ai l’impression qu’il a fait à la fin. Le fait qu’il aille à New York après le troisième film et dise au revoir à Elle, il vit sans regrets.

Tamara Fuentes Rédactrice en chef adjointe du divertissement Tamara Fuentes est la rédactrice en chef adjointe du divertissement pour Cosmopolitan et couvre l’actualité des célébrités, la culture pop, la télévision, les films, la musique et les livres.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io