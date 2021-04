Les acteurs de la microfinance ne voient pas de hoquet dans leurs opérations malgré les nouvelles restrictions de Covid dans le Maharashtra

Actuellement, dans toutes les régions, les collectes se font au niveau du groupe de responsabilité conjointe (JLG) avec pas plus de cinq personnes. Image représentative

Les acteurs de la microfinance ne prévoient aucun nouveau problème dans les opérations, y compris la collecte, dans le Maharashtra, malgré l’annonce par le gouvernement de l’État d’une série de restrictions Covid-19 pour freiner la propagation rapide des infections.

L’association MFIN de l’industrie de la microfinance estime que les collections «en aucun cas» ne seront affectées dans le Maharashtra en raison des restrictions strictes imposées par le gouvernement de l’État à partir de lundi.

«En aucun cas, les collections ne seront affectées car la microfinance a été déclarée par le gouvernement indien comme un service essentiel. De plus, dans le cadre des protocoles Covid, des réunions de groupes de microfinance ont maintenant lieu avec pas plus de cinq personnes. Je ne vois aucun problème pour les acteurs de la microfinance dans le Maharashtra », a déclaré le PDG et directeur de MFIN, Alok Misra, à FE.

Actuellement, dans toutes les régions, les collectes se font au niveau du groupe de responsabilité conjointe (JLG) avec pas plus de cinq personnes.

Selon Misra, sur une base pan-indienne, l’efficacité de la collecte pour le secteur de la microfinance s’est améliorée à plus de 90%, sauf en Assam et dans certaines poches du Bengale occidental. Certains grands acteurs de la microfinance ont déclaré que l’efficacité de leur collecte dans le Maharashtra, le pire État touché par Covid, est restée un peu inférieure à la moyenne nationale car elle continue de signaler un grand nombre de cas.

«Les microprêteurs ayant déjà modifié leur modèle de collecte, de nouvelles restrictions dans le Maharashtra n’auront aucun impact. Désormais, les réunions de grands groupes n’ont pas lieu. Parfois, ils effectuent même des collectes d’espèces à domicile », a déclaré Chandra Shekhar Ghosh, directeur général et PDG de Bandhan Bank.

«Un nouvel ensemble de restrictions telles que des verrouillages complets le week-end pourrait avoir un petit impact sur les opérations. Mais cela peut être géré », a déclaré Dibyajyoti Pattanaik, directeur de l’IMF Annapurna Finance, basée à Bhubaneswar.

Sa-Dhan, une organisation d’autorégulation reconnue par la RBI pour les IMF, estime que, comme les banques, les IMF pourront fonctionner dans le Maharashtra. «Mais cela (des restrictions strictes) pourrait affecter les flux de revenus des emprunteurs de microfinance urbaine. Nous avons des consultations avec les IMF membres mardi », a déclaré le directeur exécutif P Satish à FE.

