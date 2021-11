Les acteurs de la voix de Call of Duty Vanguard incluent le célèbre Dominic Monaghan

Call of Duty Vanguard présente de nombreux acteurs de la voix et l’un de ses visages les plus reconnaissables est Dominic Monaghan.

L’apparition de célébrités du cinéma et de la télévision dans CoD n’a rien de nouveau comme cela s’est produit auparavant. L’un des exemples les plus célèbres comprend Kit harington de Game of Thrones ainsi que Conor McGregor de la renommée de l’UFC pour Infinite Warfare.

Alors que Jon Snow et le notoire sortaient comme un pouce endolori, la bonne nouvelle est que Merry du Seigneur des Anneaux s’intègre beaucoup mieux.

Liste des acteurs de la voix de Call of Duty Vanguard

Vous trouverez ci-dessous la liste des acteurs connus de Call of Duty Vanguard :

Laura Bailey – Polina Petrova Chiké Okonkwo – Arthur Kingsley Martin Copping – Lucas Riggs Derek Phillips – Wade Jackson Domic Monaghan – Jannick Richter Steven Brand – Henry Baker Max Seacon – Tommy Jones Nikolai Nikolaeff – Des Ray Prosica – Steiner Christopher Rivas – Météo

Le réalisateur du jeu est également JB Blanc qui a lui-même été acteur dans le rôle du Dr Barry Goodman dans Breaking Bad and Better Call Saul.

Vous reconnaissez peut-être certains des noms énumérés ci-dessus, mais les deux plus reconnaissables proviennent du Seigneur des Anneaux et de presque tous les jeux vidéo existants.

Call of Duty Vanguard Dominic Monaghan

Dominic Monaghan est un doubleur de Call of Duty Vanguard qui incarne l’officier nazi Jannick Richter.

Il a également filmé la performance et vous pouvez trouver des images des coulisses sur son compte Instagram. Quant à ce dans quoi il a joué, vous le reconnaîtrez sans aucun doute comme Merry – pas Pippin – de la trilogie du Seigneur des Anneaux.

Vous le reconnaîtrez probablement aussi comme Charlie Pace de la série télévisée Lost. Les autres crédits incluent Beaumont dans Star Wars Rise of Skywalker et Bolt dans X-Men Origins Wolverine.

Laura Bailey

Laura Bailey est également dans le dernier opus de CoD et elle incarne la tireuse d’élite Polina Petrova.

Quant à ce dont vous la reconnaîtrez, il y a trop de jeux à énumérer. Elle était Abby dans The Last of Us Part 2 et Nadine dans Uncharted 4 pour Naughty Dog. Elle a également joué le rôle de Mary Jane dans Spider-Man de Marvel, était Black Widow dans Avengers de Marvel et a joué Kait Diaz dans Gears of War 5.

En plus de jouer dans d’innombrables jeux vidéo, elle est également dans de nombreux films d’animation tels que Marvel Future Avengers, le nouveau DuckTales et Spider-Man en 2017.

