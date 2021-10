Les acteurs de la voix de My Hero Academia discutent du doublage du nouveau film

Les bois sont épuisés pour le troisième film de My Hero Academia. Gif : Toho / Funimation / Kotaku

World Heroes Mission, le troisième film issu de la très populaire série animée shonen My Hero Academia, est sur le point d’arriver dans les salles. Avant la sortie en salles, j’ai parlé aux acteurs de la voix du film de l’évolution de leurs personnages et de la façon dont ils se sont adaptés au travail à domicile pendant la pandémie.

World Heroes Mission suit Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo et Shoto Todoroki peu de temps après leur stage de héros avec le père de Shoto et le héros professionnel numéro un, Endeavour. Midoriya et son nouvel ami Rody Soul sont accusés d’un crime qu’ils n’ont pas commis et doivent effacer leurs noms, tout en n’ayant que deux heures pour sauver le monde du nouveau méchant Flect Turn, qui a pour mission de nettoyer le monde des bizarreries (c’est-à-dire des personnes dotées de super pouvoirs).

Le casting régulier, plus les nouveaux arrivants

Les nouveaux venus de la série Ryan Colt Levy et Robbie Daymond, qui jouent respectivement Rody et Flect, ont déclaré qu’ils se sentaient comme chez eux en rejoignant le casting pour représenter leurs personnages sur grand écran.

« Je pense que la partie la plus cool d’être dans les films du point de vue de l’immersion dans un monde plus vaste dans son ensemble, c’est qu’il raconte une belle petite histoire autonome », a déclaré Daymond. «Pour nous, en tant que débutants, c’est un cadeau parce que nous pouvons simplement en faire partie et parcourir cet arc. […] Heureusement, ces personnages sont merveilleusement étoffés [and] l’écriture est vraiment agréable. Cela rend notre travail beaucoup plus facile.

Pour Levy, il était facile de donner vie à Rody parce qu’il a dit qu’ils partageaient des similitudes étranges – sur lesquelles il n’a pas développé – qui lui ont permis de se frayer un chemin à travers la représentation du héros embrassé par le soleil sans trop penser à la façon dont il sonnait en faisant donc.

G/O Media peut toucher une commission

« Même si j’adore le spectacle depuis si longtemps, [I had to] en quelque sorte éteindre mon cerveau de fanboy et me laisser exister dans cette chose et la laisser être spontanée », a déclaré Levy. « C’était la seule façon pour moi de vraiment donner à Rody ce dont il avait besoin. »

Libère mon garçon Midoriya ! Capture d’écran : Toho / Funimation / Kotaku

Justin Briner, qui exprime le protagoniste principal de la série Midoriya, a déclaré que la croissance de chaque personnage a été enrichissante pour lui-même et pour les fans qui ont suivi Midoriya dans son parcours pour devenir le héros numéro un au monde, Deku, au cours des cinq dernières saisons.

« Deku a parcouru un long chemin. Il a définitivement ajouté des outils à sa ceinture, il est devenu plus confiant [and] il a pu compter davantage sur ses amis et en gagner plus au fil du temps », a déclaré Briner.

Clifford Chapin, l’acteur de Bakugo, a déclaré que le héros impétueux en formation avait beaucoup grandi au cours de l’arc Endeavour Agency de la saison cinq et « un peu » également dans le film.

« Aller de quelqu’un qui est si antagoniste, en particulier envers Deku, [and being] tellement abrasif et difficile pour ses camarades de classe au début de la série ; nous l’avons vu être humilié et devoir apprendre à travailler avec d’autres personnes », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les relations tumultueuses qui ont eu des émotions accrues au fur et à mesure que la saison s’est développée, une relation qui rivalise avec celle de Deku et Bakugo est celle du nouveau héros numéro un Endeavour et de son fils Shoto.

David Matranga et Patrick Seitz, doubleurs de Shoto et Endeavour, ont déclaré qu’ils avaient informé leurs représentations de la relation tapageuse du couple à partir de leurs expériences vécues avec leurs pères.

La relation de Shoto et Endeavor ressemblait à un «bingo» pour Seitz, lui permettant de voir les «carrés» qu’il avait couverts dans sa propre vie et les carrés qu’il devrait représenter dans la relation d’Endeavour et Shoto. Cela lui a fourni des moments d’introspection concernant le moment où lui et son père n’étaient pas d’accord.

« Vous êtes comme, d’accord, voici un mec qui faisait de son mieux de manière imparfaite et vous pouvez le prendre ou le laisser. C’est un peu la même chose avec Endeavour », a déclaré Seitz.

Bien que Matranga n’ait pas traversé le même conflit d’être forcé de devenir un enfant prodige comme Shoto, il se rapporte au personnage en ce sens qu’ils vivent tous les deux dans leur propre tête et peuvent être durs avec eux-mêmes tout en poursuivant leurs ambitions.

Matranga a déclaré que les fans verraient le personnage un peu plus libre et plus confiant dans sa capacité non seulement à utiliser ses pouvoirs mais à communiquer avec ses coéquipiers.

Pour Seitz, voir leurs personnages travailler pour s’améliorer dans la série proprement dite rapporte des dividendes dans World Heroes Mission de manière subtile qui est méritée à la fois pour le père et le fils.

« Shoto et Endeavor ne sont pas tous les deux des livres ouverts. Le BS d’Endeavour fait partie du BS de Shoto, car c’est la dynamique parent-enfant depuis la nuit des temps », a-t-il déclaré.

Bien que la subtilité ne soit pas une de ses vertus, Seitz a déclaré que jouer Endeavour a été une expérience enrichissante pour lui. Le «rythme glacial» d’Endeavor pour s’améliorer non seulement lui-même et sa relation avec Shoto a fourni une «douce récompense» à Seitz.

Le doublage à domicile est un goût acquis

Alors que les personnages du film ont dû surmonter une crise mondiale sous la forme de Flect Turn, leurs doubleurs ont dû s’attaquer à l’un des leurs pour donner vie à leurs personnages, que ce soit dans un studio hybride ou en travaillant à domicile dans leurs propres cabines. Heureusement pour la communauté des doublages, le travail à domicile était déjà une initiative qui était en vigueur avant la pandémie, de nombreux animes des dernières saisons ayant été doublés depuis la sécurité du domicile des acteurs.

Lorsqu’il s’agissait de maintenir la chimie de leurs personnages grâce à la livraison en ligne, les acteurs de la voix de My Hero Academia ont déclaré qu’en fin de compte, les affaires se déroulaient comme d’habitude étant donné qu’ils sont toujours en mesure de riffer l’audio précédemment enregistré d’autres acteurs.

Lorsqu’il s’agissait de doubler le film pendant la pandémie, Levy a pu enregistrer ses répliques dans un cadre hybride où il serait à distance quelques jours d’enregistrement depuis son domicile au Texas avec Colleen Clinkenbeard, autre acteur vocal et ADR et producteur exécutif de Funimation, comme ainsi que de travailler dans un studio, ce qui lui avait beaucoup manqué. Après avoir été coincé dans sa cabine personnelle pendant un an, il a déclaré que retourner dans un studio était très libérateur.

De même, Daymond a également pu enregistrer ses lignes en studio ainsi que de chez lui dans son «monolithe» d’une cabine de voix off qu’il a lui-même construite et qu’il ne souhaite plus utiliser «jamais». Il a dit qu’il se sentait en sécurité dans les studios grâce à LA étant bon avec les protocoles covid-19 et fournissant des filtres à air UV, des tests et « beaucoup de temps entre [sessions]» pour les comédiens de doublage.

« Ma partie préférée de ce travail, ce sont les gens, qu’ils soient de l’autre côté du verre ou non, et de ne pas avoir à définir mes propres niveaux et à faire ma propre ingénierie et tout ça, et être capable de soyez simplement dans l’espace et concentrez-vous uniquement sur la performance. Je pense que c’est comme ça que ça devait être », a ajouté Daymond. « Ne vous plaignez pas, nous, en tant qu’acteurs de la voix, avons eu beaucoup de chance de pouvoir passer à distance sur Covid et de continuer à travailler. J’ai beaucoup d’amis devant la caméra qui n’ont pas pu faire ça. Et beaucoup de gens dans la vie de la production ont été déracinés comme le reste d’entre nous. Heureusement [in] voix off, nous avons pu continuer et continuer à faire des dessins animés, des jeux vidéo et des dessins animés.

Flect Turn frappant la pose en acier bleu avec facilité. Capture d’écran : Toho / Funimation / Kotaku

Quant aux nouveaux acteurs de la série, les rituels quotidiens, anciens et nouveaux, les ont maintenus au sol avant d’entrer dans leurs cabines.

« Chaque jour avant ma séance, j’allume un petit feu et je le protège du vent et du froid. C’est la flamme de la voix off qui continue de brûler dans mon âme avant que j’entre dans ma cabine », a déclaré Daymond. « Ça, et j’aime aussi faire une belle promenade le matin avant mes séances. » Daymond est peut-être nouveau pour Hero Aca, mais il a cloué l’imagerie One For All de All Might à un T. Peut-être qu’il a la bizarrerie qui coule dans ses poumons?

Levy, qui admet être encore nouveau dans l’industrie du théâtre, a déclaré que vivre une longue vie d’emplois qu’il n’aimait pas nécessairement et se lever pour rencontrer le jour l’avait aidé à se préparer à ce «travail de rêve» d’agir dans World Heroes Mission. Il a déclaré que même les pires jours de fièvre des cabines, il pouvait « s’échapper dans un autre univers, et c’était extraordinaire ».

Ce que Seitz a réalisé après l’enregistrement à distance, c’est que même si les sessions solo à domicile ressemblent à une poursuite solitaire, ne pas être au même endroit que son ingénieur et réalisateur lui a fait regretter la parenté qu’il aurait normalement avec son équipe.

« Je ne pense pas avoir jamais pleinement réalisé à quel point j’avais une communion avec ces personnes en ce moment, même s’il y avait une fenêtre entre nous », a-t-il déclaré. Pour Seitz, l’enregistrement « a frappé différemment » lorsque l’équipe de production a dû travailler depuis les confins de leur domicile.

Malgré les douleurs de croissance, Seitz a déclaré qu’il était « époustouflant » que le doublage à domicile soit une solution aussi viable qu’elle l’est. Mantranga a déclaré qu’il devait se rappeler de ne pas devenir trop à l’aise lors de l’enregistrement là-bas. Il a dit parfois qu’il devait se rappeler: « Hé, vous faites vraiment ça ici. Vous ne pouvez pas simplement sortir du lit et aller travailler. Vous devez conserver cet aspect professionnel, peu importe où vous êtes. il a dit.

Il crie. Capture d’écran : Toho / Funimation / Kotaku

L’acteur de Bakugo, Chapin, a eu la chance de pouvoir installer un stand à la maison qui, selon lui, était largement comparable à un studio d’enregistrement à Funimation.

« La seule chose qui affecte quelque chose, ce sont parfois vos creux sur Internet », a-t-il déclaré, ajoutant que cela était connu pour gâcher certains des nombreux grands cris qu’il fait pour Bakugo. « Parfois, Internet va juste le manger et j’aurai fait ce grand cri et nous le reproduirons et c’est comme, ‘Ahh-rrrr-aaa-rrr-ahh!’ car Internet ralentit pendant une seconde. Alors, je dois le refaire », a déclaré Chapin.

Funimation a mis en place des horaires d’enregistrement pour que les acteurs locaux de la voix enregistrent dans son studio du Texas, ce qui ressemblait à un «retour à la maison» pour Chapin. Il pense qu’il va y avoir une utilisation continue du système hybride à l’avenir, surtout une fois que les gens continueront d’améliorer leurs configurations à domicile au point de se rapprocher du son individuel trouvé dans les studios de voix off sur mesure.

« Avec une émission telle que My Hero Academia, où la distribution s’étend rapidement à chaque épisode, chaque saison, chaque film, c’est génial d’avoir [dubbing from home] à notre disposition [and] que nous pouvons travailler avec des acteurs qui ne sont peut-être pas disponibles normalement, ou juste dans la rue qui peuvent simplement entrer en studio », a-t-il déclaré.

En fait, Briner pense que l’essor des home studios a été une grande innovation à court et à long terme de l’industrie. Il considère la tendance comme une « solution élégante » en partie parce qu’elle a permis aux acteurs d’accéder à des studios avec lesquels ils n’auraient peut-être pas pu travailler auparavant.

Cela dit, Briner adorerait retourner dans un environnement de studio typique car c’est là qu’il a commencé sa carrière, et c’est là qu’il est le plus à l’aise. De plus, ils ont tendance à avoir un meilleur équipement.

« En attendant, jusqu’à ce que ce soit sûr [and] jusqu’à ce que tout le monde soit prêt, je pense que cela a été très gratifiant pour beaucoup de gens, de différentes manières.

My Hero Academia: World Heroes Mission arrive en salles et sur le service de streaming Funimation le 29 octobre.