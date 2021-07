Les acteurs de Love Island 2021, classés en fonction de leur durée de vie dans un film d’horreur .

Le casting de Love Island 2021 a beaucoup en commun avec le fourrage adolescent qui finit souvent par être massacré dans des films d’horreur. Les deux ont tendance à correspondre au même projet de beauté conventionnelle et sexy, soit volontaire et intelligent, soit étourdi et drôle, et la majorité d’entre eux finiront certainement par être tués (ou largués de la villa) avant le générique.

Si nous pouvions faire en sorte qu’aucun de nos insulaires ne perde la vie cette année, je paierais cher pour les voir tous jetés dans un film d’horreur pour voir quel influenceur en devenir sortirait indemne. Chuggs et Shannon ont déjà été tués sans cérémonie avant même le début du film, mais qui resterait durerait le plus longtemps? Quel insulaire est Laurie Strode et qui est plutôt Casey Becker ? Il s’agit d’un classement réfléchi pour voir exactement qui survivrait à qui serait le roi des cris ou la reine de la villa !

14. Liberty – Mort dans la scène d’ouverture

Pauvre, pauvre Liberté. Elle est la Drew Barrymore du film d’horreur. Un favori dans le monde extérieur tué au début pour une valeur de choc. La liberté est trop douce pour aller loin dans l’horreur. Elle serait coupée en morceaux avant même que la mélodie du thème ne commence – mais elle aurait une mort emblématique alors… J’adore ça pour elle.

13 et 12. Lucinda et Millie – Tuées hors écran



Désolé pour Lucinda et Millie, mais le monde n’est pas encore assez investi. Ce serait l’une d’entre elles où un insulaire contourne la villa et trouve des cadavres et sait alors que l’horreur est sur le point de commencer. Ils n’arrivent même jamais à la villa avant que le mal ne les attrape. Pauvres filles.

11. Rachel – Panique trop et se fait prendre

J’aime beaucoup Rachel, mais cool, calme et sereine, elle ne l’est malheureusement pas. Elle est dans la villa depuis trois jours et a pleuré deux fois ! Je crains qu’elle n’ait pas ce qu’il faut pour survivre à un paysage d’horreur. Trop de panique et de faff. Serait parti trop tôt pour manquer.

10. Hugo – Une mort maladroite

Notre villa résidente roi d’y mettre le pied Hugo mourrait en y mettant littéralement le pied. Seulement dans ce cas, le “ça” est un piège à ours – ou une autre erreur accidentelle tout aussi violente qui le conduit à se retrouver dans les griffes du tueur. Pas de chance, mon pote.

9. Liam – Une mort rapide au combat

Liam est comme l’un de ces soldats silencieux mais coriaces dans un film de zombies qui est toujours là pour donner un coup de main, et tout le monde est content qu’il soit là, mais ensuite il se fait manger. Et les gens sont tristes, mais il n’entend pas la musique triste, l’ambiance dramatique de la mort ? Tout le monde est en quelque sorte… Ça bouge ? C’est Liam. Désolé, Liam.

8. Chloé – Quelque part au milieu

Alors que nous arrivons à la moitié du film, Chloé ne serait tout simplement plus en mesure de distancer le fantôme, les zombies ou le tueur. Elle a assez vécu et est trop glamour pour supporter un tel chaos. Pensez à la mort emblématique de la reine de beauté de Sarah Michelle Gellar dans le rôle d’Helen Shivers dans Je sais ce que vous avez fait l’été dernier. C’est Chloé.

7. Aaron – Il a duré assez longtemps à ce stade tbh

Si je suis honnête, Aaron pourrait probablement faire un peu mieux que ça. Mais après ses commentaires sur les bras poilus et les femmes fougueuses et motivées par une carrière, il ne le mérite pas. Nous sommes en 2021 et l’horreur ne récompense pas la masculinité toxique. Pas sous ma garde!!!

6. Brad – Karma l’attrape après qu’il ait trahi le groupe



Brad survit aussi longtemps grâce à des tactiques gluantes. Il est là pour survivre, et se moque de qui survit avec lui. Ce serait ce personnage de fouine qui vend tout le monde au tueur en échange de pouvoir ou d’un laissez-passer gratuit. Et ces belettes ont toujours une fin collante !

5. Jake – Le temps est écoulé, garçon d’orteil

Jake est l’un de ces personnages d’horreur qui finit par survivre à des âges en l’aimant absolument. Juste en train de gratter. Des gens plus courageux et plus gentils sont morts avant lui, il a juste de la CHANCE ! Mais finalement, cette chance s’épuise et c’est fini. Si proche, mais pourtant si loin. Désolé Jake x

4. Toby – Dernier garçon debout, mais se sacrifie

Toby a une bonne chance de survivre au tueur, mais à la fin, c’est fini. C’est lui ou les filles, et il fait un vaillant sacrifice pour s’assurer que les autres survivants s’en sortent vivants. Il faut le faire ! Le martyr du casting masculin de Love Island 2021.

3. Sharon – Survit, mais meurt dans les cinq premières minutes de la suite

Sharon a des vibrations de survivant, mais elle serait évincée dans les 10 premières minutes de la seconde à la Sarah Michelle Gellar dans les remakes de The Grudge. Sharon a une forte volonté et un franc-parler, et elle aurait l’esprit et la ruse pour durer un bon moment dans l’horreur. Peut l’imaginer être un peu comme Tatum de Rose McGowan de Scream – la meilleure amie de la dernière fille et la reine d’un paquebot.

2. Faye – Survit, fait une suite puis obtient sa propre série télévisée dérivée de Netflix

La reine Faye n’est pas à prendre à la légère. Elle se battra pour se frayer un chemin jusqu’au générique final, notez mes mots. Énorme Courteney Cox en tant qu’énergie Gale Weathers. Continue de se battre dans une suite et cela a sa propre retombée où elle combat le mal et tue encore un autre jour.

1. Kaz – Une dernière fille pour les âges

Kaz serait juste un RESET de genre d’horreur. Elle serait une force avec laquelle il fallait compter. Sidney Prescott veut littéralement ce qu’elle a. Elle serait sur les affiches, les figurines, les jeux vidéo. Les tueurs voient Kaz arriver et ils tremblent. Elle serait invincible. Si Kaz fait partie du gang et que les gens commencent à être tués, restez avec elle. Parce que si vous le faites, vous pourriez vous en sortir vivant.

