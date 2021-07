Les acteurs de ‘Medusa’ dénoncent la crise sanitaire au Brésil à Cannes – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

L’équipe du film brésilien “Medusa” a dénoncé dimanche sur le tapis rouge de la festival du film de Cannes la crise sanitaire que traverse le pays sud-américain, en affichant un message devant les caméras rappelant les plus d’un demi-million de morts du covid.

Lors de la présentation du film italien “Tre piani”, en compétition pour le Palmier d’or, la réalisatrice Anita Rocha da Silveira et le casting de son film ont montré un message en anglais : “533.000 (personnes) au Brésil sont mortes d’une maladie qui a déjà un vaccin.”

Le Brésil est le deuxième pays au monde avec le plus grand nombre de décès dus au covid et le gouvernement d’extrême droite Jair Bolsonaro a été dénoncé pour s’être opposé aux mesures d’isolement social et à l’utilisation de masques, ainsi que des retards dans la campagne de vaccination. Une commission parlementaire enquête actuellement sur des omissions présumées lors de la gestion de la pandémie.

La film “Méduse” Il sera présenté en première lundi à la Quinzaine des Réalisateurs, une section parallèle du Festival. Le Brésil compte également deux courts métrages en compétition pour la Palme d’Or et le documentaire “Le marin des montagnes”, de Karim Ainouz, en sélection officielle.

Source : Excelsior