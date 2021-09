Comme le mentionne James Jude Courtney, l’acteur original de Michael Myers, Nick Castle, a eu une carrière impressionnante. En plus de jouer le méchant masqué bien-aimé, il est également un scénariste-réalisateur accompli qui a travaillé sur des projets comme Escape from New York et Hook. On a certainement l’impression que Courtney apprécie sa co-star en tant que personne, ainsi qu’en tant que collègue.