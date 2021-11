Les acteurs demandent d’énormes augmentations de salaire à l’approche de la production

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Après le succès de Never Have I Ever Saison 2, les acteurs de la série demandent une augmentation de salaire substantielle avant de commencer à travailler sur le prochain volet. Selon The Hollywood Reporter, Maitreyi Ramakrishnan (Devi), Darren Barnet (Paxton), Jaren Lewison (Ben), Richa Moorjani (Kamala), Lee Rodriguez (Fabiola) et Ramona Young (Eleanor) sont tous sur la liste des acteurs demandant à l’exécutif producteur Mindy Kaling pour plus d’argent. Les négociations durent depuis des semaines, rapporte le point de vente.

Ramakrishnan, une jeune actrice qui a décroché le rôle en 2019 comme son premier grand concert, a commencé dans la saison 1 en gagnant 21 000 $ par épisode –– un montant significatif de moins que ses camarades de casting qui ont commencé avec plus d’expérience. Elle a bondi à 26 250 $ par épisode dans la saison 2, avec un bonus de signature de 100 000 $. Barnet et Lewison étaient également sur le même niveau, gagnant respectivement 25 000 $ et 26 250 $ lors de la saison 2, mais sans bonus de signature.

Poorna Jagannathan (Nalini), dont la vaste liste de crédits comprend The Night Of et Big Little Lies de HBO, gagne le plus dans la série compte tenu de son expérience. Elle a également créé, produit et joué dans la pièce Nirbhaya, qui a remporté un prix Amnesty International en 2013. Des sources proches du projet affirment que son personnage principal cherche un salaire proche de celui de Jagannathan. Barnet, qui joue également dans la nouvelle comédie romantique de vacances de Netflix, Love Hard (qui figure actuellement dans le top 10 des streamers), négocie séparément, mais cherche un salaire qui correspond à Ramakrishnan. Lewison, Moorjani, Rodriguez et Young travaillent tous ensemble pour obtenir 150 000 $ chacun par épisode.

Les producteurs Universal Television dirigent les négociations (Kaling a appelé le studio chez lui avant de quitter le navire pour Warner Bros). Si le casting devait trouver un accord avec le studio, il sera demandé à Netflix d’augmenter son budget pour couvrir les surcoûts de production de la série dus à l’accord « cost-plus » des deux entités. Des sources ont déclaré au média qu’Universal TV travaille avec Ramakrishnan et Jagannathan pour établir un accord salarial de premier niveau entre les deux. Quant au reste de la distribution, ils seront au deuxième niveau et gagneront peut-être 65 000 $ par épisode.