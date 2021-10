Les acteurs et l’équipe d’Aquaman 2 confirment que la suite sera plus grande que l’original

Les nouvelles images des coulisses d’Aquaman et de The Lost Kingdom publiées pendant DC FanDome étaient légères, mais ont révélé que la suite à venir comportera des scènes épiques sur les plages et les montagnes enneigées, ainsi que dans les villes et les grottes. L’annonce fait partie des festivités et des annonces mur à mur lors de DC FanDome, l’événement virtuel mondial gratuit pour les fans du géant de la bande dessinée.

Plusieurs membres de la distribution ont souligné que le film serait plus grand, meilleur et plus amusant. Peut-être que personne impliqué dans la production ne l’a mieux résumé que le producteur Peter Safran, qui a simplement dit: « Le monde est en jeu. » La production du film a commencé en juillet, il est donc raisonnable de s’attendre à ce que les détails de l’intrigue ne soient pas trop longs – vous pouvez dire jusqu’à présent qu’ils ont été occupés et ont déjà beaucoup tourné.

Même si le clip n’a techniquement pas fait un tas de nouvelles annonces, il a été une excellente vitrine pour montrer à quoi ressemblent certains visages familiers et nouveaux personnages dans leurs costumes.

Aquaman et le royaume perdu est réalisé par James Wan, qui a dirigé le premier Aquaman de 2019, ainsi que des succès tels que Fast 7, The Conjuring et l’original Saw. De nombreux acteurs principaux du premier film sont également de retour, notamment Amber Heard dans le rôle de Mera, Patrick Wilson dans le rôle d’Orm, Yahya Abdul-Mateen II dans le rôle de Black Manta, Dolph Lundgren dans le rôle du roi Nereus et Temuera Morrison dans le rôle de Thomas Curry. Il sortira en salles le 16 décembre 2022.

