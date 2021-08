Les acteurs FMCG récoltent des bénéfices avec la chaîne D2C

Pendant la pandémie, les marques de grande consommation ont connu une croissance considérable des volumes, car les gens accumulaient des stocks.

Tout comme de nombreuses autres catégories, les majors des biens de consommation à évolution rapide (FMCG) ont également décidé de donner une chance au canal de vente directe au consommateur (D2C) au milieu de la pandémie en cours. Selon les données de Technopak, le canal D2C a augmenté d’environ 20 % au cours des deux dernières années, tiré par la demande liée à la pandémie, et il devrait croître de 15 à 20 % au cours des cinq prochaines années.

Les marques personnelles et de bien-être de la nouvelle ère comme Mamaearth et Sugar Cosmetics ont reçu une forte adhésion pendant la pandémie en raison de leur approche numérique d’abord, mais maintenant, même les conglomérats FMCG traditionnels comme ITC, Marico et Tata Consumer Products ont eu recours au D2C pour contrer le ralentissement hors ligne. ventes au détail.

Selon Sunil D’Souza, directeur général et PDG de Tata Consumer Products Limited (TCPL), jusqu’en mars 2021, les ventes en ligne de TCPL ont doublé pour atteindre 5,2 %, contre 2,5 % en mars 2020. Le mois dernier, la société a lancé du thé de luxe. gamme Tata Tea 1868, et Sonnets by Tata Coffee, une gamme de café torréfié et moulu premium dans la catégorie des boissons premium, via le canal D2C. Il étend également Tata Nutrikorner, une plateforme mise en place en tant que pilote en septembre 2019 pour les achats en ligne, pour couvrir désormais toute la gamme de produits de l’entreprise, à commencer par un pilote à Delhi et à Mumbai.

En avril 2020, Marico a lancé Saffola Stores, une plateforme D2C en ligne pour les consommateurs. Sanjay Mishra, COO Ventes en Inde et PDG, nouvelle entreprise, Marico, a déclaré : « Nous avons constaté une croissance soutenue de notre canal D2C pendant les blocages lorsque d’autres canaux de distribution étaient confrontés à des contraintes logistiques. » En juillet 2021, Marico a acquis une participation de 60% dans Just Herbs, une entreprise numérique, peu de temps après son acquisition de Beardo, une startup de toilettage. Au quatrième trimestre de l’exercice 21, l’activité de commerce électronique de Marico a augmenté de 81 % en glissement annuel, par rapport au quatrième trimestre de l’exercice 20. La chaîne contribue actuellement à 8 % du chiffre d’affaires global de l’activité de Marico.

Ensuite, il y a Gaia, une marque de santé et de bien-être, dont l’activité a augmenté de 80 à 90 % de mars 2020 à aujourd’hui, grâce aux places de marché, par rapport à mars 2020. Gaia lancera sa plateforme D2C à partir du 1er août de cette année. Dolly Kumar, fondatrice et directrice de Gaia, Cosmic Nutracos, a déclaré : « Depuis la pandémie, nous avons traité en moyenne 600 commandes par jour sur les marchés. » La plate-forme D2C de Gaia comprendra des fonctionnalités telles que la recherche organisée, l’abonnement gratuit, aucune commande minimum, le suivi en direct et la livraison le jour même dans les villes métropolitaines. Kumar s’attend à ce que le site Web D2C de Gaia contribue de 20 à 30 % à l’activité globale au cours de la première année.

D2C peut « rester pertinent même après que les choses se soient normalisées », selon Anand Ramanathan, partenaire, Deloitte India. Au cours de la dernière année, les canaux en ligne ont acquis de nouveaux clients et D2C peut contribuer à cette croissance, ajoute-t-il. En outre, le D2C peut également aider les marques à prendre des décisions commerciales axées sur les données.

Pendant la pandémie, les marques de grande consommation ont connu une croissance considérable des volumes, car les gens accumulaient des stocks. Par conséquent, D2C peut aider à réduire le coût global des livraisons fréquentes. « Le coût d’exécution a diminué, aidant les marques à lancer et à livrer plus de produits », ajoute Ramanathan.

Cependant, Ankur Bisen, vice-président principal, commerce de détail et consommation, Technopak, met en garde. « La dépendance excessive à l’égard du D2C est un problème, car le commerce de détail traditionnel continue de dominer sur le front de l’expérience client », dit-il. La vente au détail omnicanal pourrait être la meilleure solution pour FMCG, note-t-il.

