Les acteurs FMCG s’attendent à une meilleure croissance et à une moindre pression inflationniste en 2022

Les fabricants de produits de grande consommation accélèrent la numérisation et investissent dans le renforcement des capacités dans les canaux de commerce électronique et de vente directe aux consommateurs, l’identifiant comme un vecteur clé de leur croissance car la menace d’une éventuelle troisième vague n’est toujours pas écartée.

Avec une reprise de la demande et de la consommation, les entreprises de grande consommation envisagent 2022 avec positivité et espèrent maintenir une tendance de croissance saine sur les marchés ruraux et urbains tout en se préparant à répondre aux consommateurs toujours plus actifs sur le plan numérique et à relever le défi d’une plus grande prix des matières premières.

La santé, le bien-être et la commodité resteront des tendances clés et les sociétés de grande consommation renforcent leurs marques principales, en stimulant la premiumisation de leurs portefeuilles avec des innovations ciblées alors que les consommateurs se tournent vers des marques de confiance à la recherche de qualité, de pureté et d’hygiène, dans la continuité de la tendance qui a commencé depuis la pandémie de l’année dernière.

«À l’avenir, à notre avis, les consommateurs continueront de préférer les marques en lesquelles ils peuvent avoir confiance, à condition que la marque soit en mesure d’offrir de la valeur et des avantages tangibles. La santé, le bien-être et la commodité sont des tendances clés susceptibles de dicter les choix de produits et de marques. L’adoption du numérique a augmenté et nous nous positionnons pour répondre à toutes ces tendances émergentes », a déclaré à PTI le directeur général et PDG de Tata Consumer Products, Sunil D’Souza.

L’industrie FMCG est également confrontée à un niveau sans précédent de pression inflationniste en raison d’une augmentation du coût des principaux intrants tels que l’huile de palme et les matériaux d’emballage, et des coûts de transport. 2022.

L’inflation au cours des derniers trimestres a dépassé les 9%, a déclaré Mohit Malhotra, PDG de Dabur India. Cela avait contraint l’entreprise, récemment, à opter pour une hausse des prix malgré plusieurs initiatives d’économies pour atténuer une partie de cet impact.

Il n’a pas non plus exclu une autre série de hausses de prix, si une correction ne se produit pas sur ce front. « Nous surveillons la situation maintenant et si l’inflation se poursuit sans relâche, nous pourrions envisager une autre série d’augmentations de prix au début de 2022. Bien que l’inflation reste une grande préoccupation à l’avenir, notre intention est d’atténuer cet impact grâce à des augmentations de prix calibrées. et des initiatives de réduction des coûts », a-t-il déclaré.

Faisant part de ses inquiétudes, le directeur général de Britannia Industries, Varun Berry, a déclaré : « Nous avons connu une inflation sans précédent cette année. L’inflation de l’année en cours est supérieure à celle des six dernières années combinées, tirée par les prix de l’huile de palme et les prix des carburants industriels et des matériaux d’emballage ».

« Bien que nous ayons été en mesure d’atténuer partiellement l’impact grâce à des couvertures stratégiques à terme et à des programmes accélérés de rentabilité, nous avons également initié les augmentations de prix nécessaires dans l’ensemble du portefeuille, qui permettront toutes de répondre à la poussée des coûts et de normaliser la rentabilité », a-t-il déclaré.

Les sociétés FMCG s’attendent également à une reprise de la demande et de la consommation, notamment hors domicile, un canal qui a été durement touché après la pandémie.

« Dans l’ensemble, la demande des consommateurs et la reprise de la consommation gagnent du terrain dans les zones urbaines et rurales », a déclaré le président de PepsiCo India, Ahmed ElSheikh, ajoutant « pour l’avenir, nous sommes optimistes quant aux opportunités en 2022 ».

Le leader de l’alimentation et des boissons, PepsiCo, continuera d’investir dans la croissance de l’Inde, à la fois en termes d’expansion de capacité et de pénétration du marché, a-t-il déclaré.

« Nous avons également commencé à voir une reprise de la consommation hors domicile dans l’espace des aliments emballés », a déclaré Berry. Marico MD et PDG Saugata Gupta a déclaré sur le front macro, il s’attend à une reprise économique globale continue qui devrait aider à stabiliser la consommation.

« Les moussons normales et les mesures de relance gouvernementales continues devraient profiter à une grande partie de la population résidant dans les zones rurales de l’Inde à court et moyen terme. Nous pensons que nous avançons certainement dans la bonne direction et resterons concentrés sur nos priorités stratégiques afin de pouvoir construire une trajectoire de croissance soutenue, large et rentable à moyen terme », a-t-il déclaré.

Le directeur d’Emami, Mohan Goenka, a déclaré : « Nous nous attendons à ce que le sentiment des consommateurs maintienne une tendance saine dans les zones rurales et urbaines. Nous espérons des perspectives positives pour l’exercice 22 et sommes également prêts à tirer parti de chaque opportunité avec des innovations de produits significatives dans les catégories de soins de santé et de soins personnels ».

Les fabricants de produits de grande consommation continueraient leur poussée rurale, couvrant les régions éloignées avec des offres basées sur la valeur. Des entreprises telles que Dabur, Emami et Nestlé ont poursuivi leur expansion sur les marchés ruraux, qui s’étaient développés plus rapidement que les marchés urbains après s’être rapidement remis de la pandémie.

« Nous atteignons maintenant environ 83 500 villages. Au niveau global, nous atteignons directement 1,3 million de points de vente aujourd’hui, ce qui passerait à 1,4 million d’ici la fin de cette année et à plus de 1,5 million de points de vente l’année prochaine », a déclaré Malhotra. Il y a d’autres défis pour l’industrie alors que la menace d’Omicron se profile. Cependant, les fabricants sont confiants de relever les défis car ils ont rendu leurs lignes d’approvisionnement et leurs canaux de distribution efficaces pour faire face à de telles éventualités.

« Alors que les incertitudes et les défis continueront à l’avenir, nous sommes armés de nos enseignements du passé et nous nous engageons à répondre à l’évolution de la demande des consommateurs grâce à nos marques fortes et nos grands talents », a déclaré un porte-parole de HUL. Dans le segment FMCG, avec l’évolution des habitudes d’achat, le commerce électronique en tant que canal s’est considérablement développé et les fabricants s’attendent à ce que cette tendance se poursuive en 2022.

« Les consommateurs vont être plus actifs sur le plan numérique qu’ils ne l’étaient auparavant et les entreprises alimentaires dotées d’une forte capacité numérique d’abord sont celles qui vont retenir l’intérêt du consommateur pendant longtemps », a déclaré Nestl ? a déclaré le porte-parole de l’Inde. Des entreprises telles que l’ITC ont accéléré la numérisation en tant que vecteur clé de croissance pour l’avenir, a déclaré le directeur exécutif de l’ITC, B Sumant. Dans le segment alimentaire, il y a eu un net bond dans la cuisine à domicile et les recherches liées à la nourriture, tant du point de vue de l’innovation que de la nutrition au cours de la dernière année.

