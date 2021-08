Les acteurs institutionnels pourraient dominer le trading Bitcoin d’ici 3 ans Crypto new media

Source : AdobeStock / Koukichi Takahashi

Les acteurs institutionnels pourraient dominer le commerce du bitcoin (BTC) dans un avenir proche, car les institutions interrogées s’attendent à ce que les gestionnaires d’actifs, les fonds et les banques soient les contributeurs les plus importants au volume des transactions au cours des trois prochaines années, selon un rapport publié par la société de recherche sur les actifs numériques. Recherche arcanique.

« Avec l’effet domino en jeu, la tendance à la hausse de la demande institutionnelle devrait se poursuivre. Certains commencent à plonger leurs orteils sur le marché », selon le rapport qui a été préparé en partenariat avec l’échange crypto institutionnel. LMAX numérique qui a interrogé ses clients.

Les personnes interrogées ont montré la conviction la plus forte que les gestionnaires d’actifs et les fonds domineront le volume des transactions du marché de la cryptographie au cours des trois prochaines années, avec environ 70% des personnes interrogées, suivies des banques, à environ 40%, et des courtiers, avec environ 30%.

Les “résultats de l’enquête nous montrent que les investisseurs institutionnels voient encore des problèmes avec le marché actuel de la cryptographie, mais ils s’attendent à en être un élément central à l’avenir”, a déclaré Arcane Research.

En comparant la vague en cours qui a alimenté la croissance des marchés de la cryptographie et l’année 2017, Arcane Research affirme qu’il existe une différence fondamentale entre maintenant et les événements qui se sont produits la dernière fois que le bitcoin a atteint le sommet.

« Fin 2017, le marché était alimenté par une spéculation non réglementée dans les ICO [initial coin offering], totalement incompatible avec la croissance organique », a déclaré le rapport. “L’accent était uniquement mis sur les gains massifs que les investisseurs ont obtenus sur le marché des crypto-monnaies.”

Dans le cycle de marché actuel, en particulier en 2020, « l’accent a été mis sur l’ouverture des investisseurs institutionnels à ce nouvel actif. On rapporte maintenant que des sociétés ouvertes comme Tesla l’acquisition de bitcoin à conserver comme actif de réserve et les institutions financières traditionnelles qui élaborent des offres pour prendre en charge le bitcoin. »

Arcane Research a noté un certain nombre d’acteurs financiers établis qui ont acquis une exposition à l’industrie de la cryptographie grâce à leurs portefeuilles d’investissement. Certains des exemples incluent Goldman Sachs injecter des fonds dans une société de services financiers d’actifs numériques BitGo, Visa investir dans une plateforme crypto Ancrage, Groupe de consultation de Boston investir dans le marché des actifs numériques Bakkt, et BNY Mellon injecter des fonds dans la plateforme de sécurité des actifs numériques Pare-feu.

En raison d’investissements similaires d’acteurs de la finance traditionnelle, “le bitcoin devient de plus en plus légitimé par le marché et l’infrastructure en croissance, et continue d’attirer l’attention des investisseurs particuliers et institutionnels en tant que classe d’actifs émergente”, selon Arcane Research.

Les dernières recherches de l’entreprise ont laissé une impression sur Morgan Creek numérique co-fondateur Anthony Pompliano qui a tweeté qu’il était “incroyable de voir à quelle vitesse tout grandit, en particulier l’intérêt institutionnel à travers le marché”.

