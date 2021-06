Les acteurs qui prendront le relais dans Crown 5 pour Lady Di, la reine, Carlos et bien d’autres

La quatrième saison s’est déroulée de 1979 à 1990, donc le prochain chapitre nous emmènera probablement des années 90 à nos jours.

Imelda Staunton comme la reine

Imelda Staunton. (Ernesto S. Ruscio / .)

Adieu à la reine Elizabeth II par Olivia Colman. C’est maintenant au tour d’Imelda Staunton, oui, l’interprète de Dolores Ombrage dans Harry Potter. Imelda incarnera la reine dans les années qui suivront dans la série. “J’ai adoré regarder The Crown depuis le début”, a déclaré Staunton dans un communiqué. “En tant qu’acteur, ce fut un plaisir de voir à quel point Claire Foy et Olivia Colman ont apporté quelque chose de spécial et d’unique aux scripts de Peter Morgan. Je suis vraiment honoré de rejoindre une équipe créative aussi exceptionnelle et d’amener The Crown à son terme.”

Elizabeth Debicki dans le rôle de la princesse Diana

Elizabeth Debicki. (.)

La princesse sera jouée par Elizabeth Debicki, remplaçant Emma Corrin. Peut-être que vous la reconnaissez grâce à sa performance dans Principe de Christopher Nolan (2020). “L’esprit de la princesse Diana, ses paroles et ses actions vivent dans le cœur de beaucoup”, a déclaré Debicki dans un communiqué. “C’est un véritable privilège et un honneur de rejoindre cette série magistrale, qui m’a absolument accroché depuis le premier épisode.”